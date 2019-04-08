Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров призвал парламентариев мира совместно противостоять мировым вызовам и угрозам.

В своем выступлении на очередном заседании Ассамблеи межпарламентского союза, который проходит в Дохе, сегодня Зухуров заявил, что, позорные явления современного мира приобретают небывалый рост.

«К сожалению, зона охвата союза сегодня превратилась в один из центров жестокого противостояния и небывалого нарастания позорных явлений современного мира, таких как международный терроризм, притеснение и экстремизм», - процитировал его слова пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов.

По словам спикера таджикского парламента, реальность современного мира такова, что география нестабильности расширяется, глобальные угрозы сегодня угрожают фундаментальным основам мирового порядка и методам международных отношений».

«Беспрецедентная волна терроризма и экстремизма в настоящее время превратилась в большую мировую опасность, приносящая общественные, политические и моральные бедствия и катастрофы. Очевидно, что ни одно государство мира, независимо от географического расположения и военной мощи, не может в одиночку противостоят угрозам современного мира. И потому борьба против указанных явлений требует от нас защищающую законодательную систему, разработки серьёзных мер и укрепления международного сотрудничества в этой отрасли»,- отметил Зухуров.

Он также подчеркнул, что сегодня Таджикистан, наравне с другими государствами региона, ощущает большую опасность терроризма для национальной безопасности.

«Неутешительная и продолжающаяся военно-политическая обстановка в соседнем Афганистане, где еще расположились религиозные и экстремистские группы и тренировочные базы террористов и диверсантов стала весьма чувствительной. Прибытие террористов так называемого «Исламского государство» в Афганистан и осуществление ими различных видов транснациональных преступлений, в том числе, незаконный оборот наркотиков, похищение людей, торговля и контрабанда оружием, что является одним из источников финансирования преступленных организаций, намного осложняет задачу»,- отметил спикер.

Зухуров заявил, что Таджикистан является сторонником справедливой мировой системы без войн и конфликтов, развития сотрудничества и равного и выгодного партнерства всех стран мира путем согласия и созидательного диалога на основе устава ООН.

«С учетом современной действительности наций и с целью обеспечения устойчивой безопасности и предупреждения от нарастающих опасностей современности, мы готовы укреплять сотрудничество с международными и региональными организациями и странами – партнерами», - подчеркнул он.

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