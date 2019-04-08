В Душанбе состоялся международный круглый стол «Социальное измерение евразийской интеграции: возможности и перспективы для Республики Таджикистан».

Организаторами мероприятия выступили Фонд развития «Институт Евразийских исследований», Экспертный клуб «Урал-Евразия» (Екатеринбург) и Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье» (Саратов) при содействии посольства России в Таджикистане.

Выступающие эксперты один за другим проговаривали те возможности, которые появятся у республики при координации с Евразийским экономическим союзом.

«Механизмы ЕАЭС дают возможность усиления горизонтального взаимодействия с регионами России. Субъекты РФ получат больше правовых оснований и, следовательно, большую защищенность инвестиций в экономику Таджикистана, что, безусловно, увеличит заинтересованность российских предприятий», - предположил директор Экспертного клуба Урал-Евразия (г. Екатеринбург) Константин Погорельский.

Торговый представитель РФ в Таджикистане Михаил Кораблин привел пример Кыргызской Республики, которая «приобрела дополнительные возможности с помощью Российско-Кыргызского фонда развития, профинансировавшего за два года работы 767 проектов, в основном малого и среднего бизнеса на сумму $248 млн., а также оснащенную инфраструктуру торговли в агропромышленном секторе».

Своего коллегу поддержал председатель Комитета ТПП Кыргызстана по вопросам промышленной политики, экспорта и инфраструктуры Кубат Рахимов.

«В течение пяти лет Таджикистан занимал выжидательную позицию по отношению к ЕАЭС, ожидая определенной устойчивости проекта. И сейчас наступает момент больших возможностей, которые нельзя упускать. Первая, это возможность на рынке труда в подготовке высококвалифицированных производственных кадров. Вторая - возможность на энергетическом рынке, стать мостом, объединяющим энергетические мощности ЕАЭС с проектом CASA и, таким образом, связывающим всю Центральную Азию в единую сеть. Третья – возможность, которую открывает цифровая повестка ЕАЭС, приобщение превалирующего в Таджикистане молодого поколения к созданию новых IT продуктов и проектов», - поделился своим видением эксперт.

В мероприятии участвовали посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, врио посла Республики Казахстан Мухтар Карибай, посол Кыргызской Республики Джаниш Рустенбеков, заместитель начальника управления СНГ МИД Республики Таджикистан Манучер Ходжизода, заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Тоджиддин Джуразода, заместитель Чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Таджикистане Иван Гриневич, начальник управления анализа внешней политики ЦСИ при президенте Республики Таджикистан Хаким Абдулло Рахнамо, председатель Правления Союза профессиональных консультантов Таджикистана Лариса Кислякова, торговый представитель России Михаил Кораблин и др.

Дальнейшее обсуждение было посвящено вопросам трудовой миграции и тем преимуществам, которые получают мигранты в результате приобщения к рынку труда ЕАЭС.

«Есть один простой факт, - заявил советник ректора Российско-таджикского славянского университета, профессор Рахмон Улмасов, - сумма перечислений из РФ трудовых мигрантов Кыргызстана и Таджикистана практически одинакова, тогда как количество граждан Таджикистана в полтора раза меньше. Это говорит о том, что домохозяйства и экономика Таджикистана недополучает около $500 млн. из-за разницы трудового статуса».

На риски криминализации и экстремизма в среде незарегистрированных мигрантов обратили внимание руководитель представительства МВД России в Таджикистане Владислав Маркевич и директор информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье» (г. Саратов) Марина Лапенко.

Лапенко предложила «не дожидаясь полноценного вступления в ЕАЭС, уже сейчас гармонизировать трудовую миграцию Таджикистана с положениями, регулирующими рынок труда в Евразийском Союзе».

Такой подход был поддержан, в том числе, критически настроенными участниками собрания, ратующими за включенность Таджикистана в повестку ЕАЭС по отдельным пунктам, которые не затрагивают сразу всю экономику республики.

В заключение встречи представители МИД Таджикистана сообщили, что предложение России о статусе Таджикистана, как наблюдателя в ЕАЭС было передано на рассмотрение правительства республики.

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