Врачи любят пожурить, мол, нет здоровых людей, есть недообследованные больные. И доля правды в их словах есть.

В честь Всемирного дня здоровья рассказываем, как часто в профилактических целях необходимо посещать врача, какие анализы сдавать, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и предупреждать заболевания различных систем организма.

Где обследоваться?

Самый очевидный ответ – в сети учреждений первичной медико-санитарной помощи (поликлиника) по месту жительства. Правда, вам придется потратить много времени, причем не на сами осмотры, а на очереди к ним. Если времени в обрез и деньги есть, можно пройти платный осмотр в частной клинике.

Кто первый в списке?

Раз в год в любом возрасте следует проходить общий медосмотр, начинать который нужно с семейного врача. Он померит давление, выпишет направление на общие анализы крови и мочи, а также на ЭКГ. Эти обследования нужно проходить обязательно, даже если у вас ничего не болит.

Не удивляйтесь, если семейный врач отправит вас на флюорографию, даже если вы молодой и здоровый. Это нормально, флюорографию надо делать в любом возрасте раз в год для раннего выявления туберкулеза и опухолей легких.

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Что включает в себя программа «минимум»?

Общий анализ крови позволит понять, нет ли в организме воспалительных процессов, обострений хронических заболеваний, новых проблем со здоровьем, нарушений иммунитета, недостатка витаминов. Биохимический анализ крови диагностирует заболевания печени, почек и др. Уровень глюкозы крови помогает предупредить развитие сахарного диабета. Уровень холестерина выявляет проблемы с сердечно-сосудистой системой, обменом веществ.

Общий анализ мочи выявит заболевания мочеполовой сферы. Электрокардиограмма следит за проблемами с сердцем - до 40 лет достаточно 1 раз в 2–3 года, после 40 - каждый год. УЗИ внутренних органов обнаруживает патологические процессы: кисты, миомы, камни почек и желчного пузыря. Флюорография диагностирует начальные формы туберкулеза, воспалительных, онкологических и других заболеваний легких. Стоит помнить, что ситуация с туберкулезом в Таджикистане не самая простая, он уже давно перестал быть болезнью социальных низов. Так что регулярным обследованием лучше не пренебрегать.

Кроме того, каждые 3-5 лет нужно проверяться на ВИЧ, сифилис, гепатит С и гонорею, а женщинам сдавать пап-тест и ВПЧ-тест.

Это касается всех возрастных категорий?

Не совсем. Как говорится, у каждого Абрама своя программа. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения от 16 октября 2018 года № 954 о порядке проведения медицинского осмотра, постоянного диспансерного контроля и времени проведения прививок дети в возрасте 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет должны проходить полный медицинский осмотр. В общей сложности дети должны пройти обследование у 12 специалистов – семейного врача, эндокринолога, стоматолога, гинеколога, уролога, психиатра, хирурга, оториноларинголога (ЛОР), ортопеда, кожвенеролога, офтальмолога и невропатолога.

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После сорока лет осмотр хорошо бы проходить дважды в год. Врачи не устают повторять, что болезни, которые сопровождают нас после 50-ти лет, на самом деле зарождаются к сорока годам. Поэтому ближе к этому возрасту стоит взять за правило навещать своего семейного врача не раз в год, а дважды. Особенно при жалобах на дискомфорт в области сердца и головокружения.

Как часто ходить к стоматологу?

О начинающемся кариесе, пародонтозе или образовании зубных камней и некоторых других зубных заболевания долгое время можно не догадываться. Поэтому проводить своевременный осмотр необходимо дважды в год. Ну, или хотя бы раз в год, если зубы здоровы. Профилактический осмотр не отнимает много времени. После осмотра полости рта врач может назначить дополнительное обследование или предложить пациенту провести профессиональную чистку зубов ультразвуком. Эта безболезненная процедура позволяет не только убрать налет, но и идеально выровнять поверхность зубов. Стоматолог также может дать рекомендации по уходу за зубами или назначить лечебные процедуры.

Если проблем со зрением нет, как часто мне посещать офтальмолога?

Если носите очки или контактные линзы и жалоб нет, посещайте врача один раз в год.

Если жалоб на зрение нет, но близкие родственники носят очки, вы сами работаете за компьютером или имеете привычку поднимать тяжести, тогда после 30 лет офтальмолога надо посещать один раз в три года. Важно контролировать состояние сетчатки и сосудистой оболочки глаза.

Если вы, несмотря на предупреждения врачей, периодически нарушаете правила ношения контактных линз (носите их дольше положенного срока, засыпаете в них) — вы в группе риска по повреждению роговицы глаза. Найдите возможность один раз сделать конфокальную микроскопию, она поможет выявить повреждение или истончение роговицы.

После 40 лет посещать офтальмолога надо, даже если на зрение не жалуетесь: один раз в год/полтора. Приходите уточнить остроту зрения — в этом возрасте постепенно развивается возрастная дальнозоркость (уменьшается эластичность хрусталика, слабеют мышцы глаза) и даже те, кто ранее не жаловался на зрение, вынуждены заказать первые очки для чтения. Важно измерить глазное давление, осмотреть глазное дно при расширенном зрачке с помощью офтальмоскопа — для раннего выявления зарождающейся глаукомы.

Я часто слушаю громкую музыку, особенно в наушниках. У кого мне проверить, не нарушил ли я остроту слуха?

Каждый, независимо от того, слушает ли он громкую музыку, должен раз в год приходить на прием к семейному врачу или оториноларингологу. Первыми симптомами нарушений в этой области являются затянувшаяся заложенность носа, звон или шумы в ушах, частые боли в горле или кашель, который не проходит месяцами. Почаще посещать ЛОР-специалиста нужно курильщикам, особенно если у них начинает меняться тембр голоса и появляется сипота.

Ну а если вы работаете на шумном производстве или любите громко слушать музыку, необходимо проверять слух при помощи специальных исследований минимум раз в год.



Что на счет гинеколога, маммолога и уролога?

С момента начала половой жизни женщины два раза в год должны посещать гинеколога, делать УЗИ и сдавать соответствующие анализы. После 35 лет женщинам ежегодно нужно проходить скрининг – специальный анализ, который позволяет обнаружить атипичные клетки на шейке матки. А после 45 лет также сдавать кровь на онкомаркер специфический СА-125, позволяющий на ранней стадии выявить рак яичников.

В Таджикистане молодеет рак молочной железы, в связи с чем рекомендуется начинать само обследование с 15 лет и проводить его не менее раза в месяц.

Женщинам старше 30 лет проходить обследование маммолога и УЗИ молочных желез, а после 40 лет – и маммографию нужно ежегодно. Если же вы относитесь к группам риска – например, у мамы, бабушки или сестры был рак груди, то начать регулярные визиты к специалисту рекомендуется еще раньше, лет с 20-25.

Мужчинам с 35 лет «своего» доктора нужно посещать раз в год. Заболевания предстательной железы очень часто протекают без явных симптомов, и обнаружить их можно только при медицинском осмотре. А после 45 сдавать кровь на онкомаркер специфический PSA, который «ловит» рак простаты.

И еще…

Всем людям старше 40 лет, независимо от пола, необходимо раз в год бывать у проктолога. Эта неприятная процедура нужна для того, чтобы вовремя выявить возможные опухоли прямой кишки – одного из самых распространенных онкологических заболеваний в мире.

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