Общая площадь Центральной Азии — 4 млн квадратных километров. Это чуть больше площади Индии, но меньше, чем площадь Австралии.

Kaktakto подобрал территориальных близнецов для каждой из стран Центральной Азии.

Таджикистан

Фото: OrangeSmile Tours

Самая маленькая страна в регионе - 143 тыс. 100 кв км. Причем 93% площади республики занимают горы. Таджикистан больше Исландии (103 тыс. 125 кв. км), но меньше Туниса (163 тыс. 610 кв. км).

На территории Таджикистана поместятся две Коста-Рики, пять Армений или 15 Кипров.

Казахстан

Фото alniestrany.ru

Площадь Казахстана — 2 млн 724 тыс. 902 кв. км. Это несколько больше площади Алжира (2 млн 381 тыс. 740 кв. км), но меньше площади Аргентины (2 млн 780 тыс. 400 кв. км).

Казахстан занимает восьмое место в мире по территории. Здесь могут разместиться три Турции, 5 Франций или 18 территорий Бангладеш.

Кыргызстан

Фото: google map

Кыргызстан занимает четвертое место по площади территории в регионе — 198 тыс. 500 кв. км. Это больше территории Бангладеш (144 тыс. 500 кв. км), но меньше, чем Беларусь (207 тыс. 600 кв. км).

На площади Кыргызстана могут разместиться две Венгрии, четыре Литвы или шесть Израилей.

Туркменистан

Фото: OrangeSmile Tours

Вторая по площади страна в Центральной Азии — 488 тыс. 100 кв. км. Туркменистан больше Швеции (449 тыс. 961 кв. км), но меньше Испании — 561 тыс. 782 кв. км.

На территории Туркменистана можно поместить две Беларуси или семь Ирландий, а можно уместить и 24 Словении.

Узбекистан

Фото: dalniestrany.ru

Площадь республики — 447 тыс. 400 кв. км. Это больше площади Финляндии (338 тыс. 178 кв. км), но меньше Таиланда (514 тыс. кв. км).

Здесь свободно могут разместиться две Великобритании, пять Австрий или 13 Молдавий.

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