Ежедневно в Youtube выкладывают несколько сотен тысяч видео, пять миллиардов роликов - в «Фейсбук» и «Инстаграм» и 500 миллионов твитов.
Но немногие из этих видео набирают миллионы просмотров и становятся вирусными.
Kaktakto предлагает вспомнить вирусные видео, которые создали в Центральной Азии.
Таджикистан
Есть ролики, которые круто меняют жизнь своих героев. Одним из таких примеров можно назвать любительский клип, в котором таджикский мужчина исполняет песню из индийского фильма «Танцор Диско».
Видео набрало больше двух миллионов просмотров. Таджикский Джимми, как его назвали в сети, получил огромную популярность – снялся в нескольких фильмах, в том числе в кинокомедиях «Елки», «Елки-3», был приглашен на телепередачи федеральных российских каналов и начал свою сольную музыкальную карьеру.
Еще одно вирусное вижео - пародия на песню «Между нами тает лед». В пародии под названием «Между нами тает лед, ФМС нас теперь не найдет» приняли участие мигранты из Центральной Азии, в основном из Таджикистана и Узбекистана.
К сегодняшнему дню ролик собрал порядка 3,5 миллионов просмотров.
За пять дней видео воспитанников детсада из Согдийской области Таджикистана, поющих песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни «старики», набрало более 2 млн просмотров.
Казахстан
Енот моет посуду. Видео с таким заголовком появилось в Youtube в 2017 году и набрало уже больше миллиона просмотров.
Оказалось, что это вирусная реклама одного из казахских банков.
Здесь также сняли пародию на песню группы «Грибы» «Между нами тает лед», которая набрала в сети больше миллиона просмотров.
Кыргызстан
Рэпер из Кыргызстана Данияр Токтомаметов (MC Doncha) записал грустную песню про расставание с девушкой «Слезы текли вверх». Ролик очень быстро стал вирусным, российские звезды Кэти Топурия, Тимати и популярный комик Михаил Галустян восхитились эмоциональным творчеством рэпера и ретвитнули его видео у себя на страницах.
Кроме этого, Тимати спел вместе с вайнером, а казахстанская группа записала свою кавер-версию этой песни. Ролик набрал чуть меньше миллиона просмотров.
Муж решил проверить жену на верность. Житель ошской области Канат Шарипбеков снял социальный ролик о ревности мужчин. По сюжету он решил проверить, любит ли его жена, и написал ей прощальное письмо о том, что он уходит от нее. Положил записку на тумбочку, а сам спрятался под кроватью.
Ролик посмотрели 33 миллиона раз.
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