4 апреля после длительной болезни в возрасте 88 лет умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия – автор прекрасных картин, которые стали культовыми – «Мимино», «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Кин-дза-дза» и других. Сегодня своего наставника вспоминает таджикский режиссер, профессор Государственного института искусств Таджикистана Юнус Юсупов.

«Иди, снимай уже…»

- Юнус Хамиджанович, мы узнали, что вы учились во ВГИКе в мастерской Георгия Николаевича Данелия…

- Я попал к Георгию Николаевичу после окончания актерского факультета ВГИКа, по личной рекомендации моего учителя Сергея Бондарчука. Я пришел к Данелия со своими работами – к тому времени, я серьезно готовился к режиссуре, снял на пленку два этюда из нашей совместной дипломной работы – спектакля «Птица нашей молодости», одним из которых условно назывался «Беседа с Богом». После просмотра Георгий Николаевич лишь бросил реплику: «Под мастера подделываешься?», имея, ввиду работы самого Бондарчука, который хотя и являлся членом партии, но был богобоязненным человеком.

Юнус Юсупов Фото: соцсети

На минуту воцарилась пауза. «Вы меня принимаете?» - нерешительно спросил я. «Конечно, принимаю», - услышал в ответ…

К тому времени, а это был 1975-й год, Данелия уже вел свой курс и я попал сразу на второй год обучения. Наш курс был интернациональный, на нем учились студенты из Югославии, Южной Америки, Индии, всего нас было 13 человек.

После 4 курсов учебы во ВГИКе, статус и опыт сыграли большое значение. Если Данелия просил снять нас этюд, то я приходил с 6-7 готовыми этюдами, а если нужен был сценарий, то у меня было в запасе несколько. Заметив такой потенциал, однажды он сказал: «Зачем тебе здесь учиться, иди, снимай уже!». Но я хотел поучиться у него больше, жадно внимая каждому его слову, каждому жесту…

Когда началось время дипломных работ, Георгий Николаевич просил обратить внимание на комедийные пьесы русских классиков. Тогда я принес ему пьесу «Спать хочется» Чехова, которая была очень серьезной.

Хотя ему моя идея снять фильм по ней не очень понравилась, он дал разрешение на съемки. В итоге, экзаменационная комиссия оценила ее на «отлично».

Про «Мимино» и «таинство» режиссера

- А какой был Данелия по характеру?

- Георгий Николаевич не был резким, он был строгим, невероятно спокойным и очень справедливым человеком. Особенно мне нравилось наблюдать за ним во время его режиссерской работы. Знаете, я и мой однокурсник из Азербайджана Джахангир Мехтиев ассистировали Данелия во время съемок «Мимино» - на этом фильме мы проходили свою практику. По существу, мы стали участниками работы над картиной с самого начала до ее завершения, ездили даже на Кавказ. Мы не только сопровождали актеров, готовили их к съемкам, но даже снимались в массовках.

- Здорово! А в каком именно эпизоде?

- Помните сцену, когда в ресторане герои Кикабидзе и Мкртчяна танцуют? В центре толпы, первый кто начинает аплодировать, это я. Правда, я тогда был еще молодым и с шевелюрой (улыбается)…

Кадр из Мимино Фото akamaihd.net

Знаете, участвуя на съемках, я заметил, что у Георгия Николаевича не было громкой режиссуры. Зачастую режиссеры громко кричат в мегафон, что надо делать то-то и то-то. Кто не знал Данелия в лицо, то вряд ли среди съемочной толпы узнал бы в нем режиссера.

Если актер сидел на бордюре у дороги, то Георгий Николаевич подсаживался рядом и что-то тихо объяснял. Эту его манеру работы с актерами я тоже перенял и использую в своей работе.

Мне запомнились его слова, когда он говорил нам на лекциях, что «любое творчество – это таинство, такое же таинство, как рождение ребенка. Громкая режиссура ничего не рождает».

Если во всеуслышание попросишь актера улыбнуться, и все посмотрят на него, в ожидании, что он это сделает, то она получится наигранной.

А если попросишь его это сделать шепотом, тайком и все окружающие вдруг увидят в нем эту улыбку, удивятся или восхитятся, и этим незаметно помогут актеру быть естественным, вот тогда, считай, цель достигнута.

«Не бойтесь хулиганить!»

Кстати, вспомнилось еще одно важное качество Данелия, о котором может, немногие знают. До того, как стать режиссером, а первая его специальность была архитектура, он получил музыкальное образование. Когда на «Мимино» снимали сцену в самолете, помните, когда герой обидел стюардессу, извинился и положил на стол бутылку с газировкой, то барабанная дробь героя никак не получалась.

Музыку записывали в студии, кто бы не выбивал эту дробь пальцами, все было не так. Данелия нервничал, объяснял музыкантам, и все тщетно. Кто-то из них в сердцах воскликнул, мол, не нравится, сам попробуй. И Георгий Николаевич сам выбил такую дробь пальцами, которую записали и использовали в фильме. В общем, мастер во время работы над «Мимино» раскрылся нам с разных сторон.

Вахтанг Кикабидзе, Георгий Данелия и Фрунзик Мкртчян Фото g2.dcdn.lt

Конечно, он хотел готовить из нас комедиографов. Если я даже не стал таким, то во всех моих картинах, даже в «Заложнике» есть место юмору. Потому что Данелия говорил: «Если даже снимаете трагедию, и в ней не будет смешных вещей, она не будет интересной. И не бойтесь хулиганить, потому что вся наша жизнь состоит из хулиганства. Ради этого мы и делаем фильмы».

Данелия в Таджикистане

- В 1980 году на XIII Всесоюзном кинофестивале, который проходил в Душанбе, фильм «Осенний марафон» Георгия Данелия получил гран-при. Он приезжал в Таджикистан?

- Отмечу, что наши отношения с Георгием Николаевичем были очень дружескими, мы общались с ним на «ты». Он побывал в Таджикистане дважды. Первый раз, когда он приехал на утверждение сценария моей первой картины «Преступник и адвокаты» на «Таджикфильме».

Мы ездили на Гиссарскую крепость, где ему очень понравилось форель, приготовленная местным поваром. Когда он приехал во второй раз во время кинофестиваля в 1980 году, мы снова побывали в Гиссаре.

- Значит, Данелия участвовал в работе над вашим фильмом?

- Георгий Николаевич был художественным руководителем на этой картине, но когда я написал его имя в титрах, он просил убрать. «Это тебе будет только мешать», - сказал он. Видимо хотел, чтобы первая картина полностью была авторской. Вместе с тем, он помогал мне советами в работе над этим фильмом, находить отправные точки, на что обращать внимание.

Когда картина «Преступник и адвокаты» была практически готова, то я отвез ее в Москву, на просмотр. Данелии фильм понравился, но при этом он сказал по-дружески: «Юнус, не обижайся, но музыка не годится, написана не теми инструментами». У меня пропало настроение, ведь музыку к фильму писал Толиб Шахиди. Но композитор понял, что подразумевал мой наставник. Мы заново переписали музыку…

Георгий Данелия Фото glavny.tv

- Юнус Хамиджанович, встречались ли вы еще со своим учителем? Когда видели его последний раз?

- Когда жил в Москве, мы виделись с ним. Я был у него в гостях, когда его женой была актриса Любовь Соколова. В последующие годы мы не раз встречались на студии и в Доме кино. Последний раз я видел его лет семь назад. Он еще ходил…

Это был настоящий друг. Поэтому и воспоминания о Георгии Николаевиче только теплые. Пусть земля ему будет пухом! Когда человек закладывает в людей доброе, настоящее и хорошее, его никто никогда не забудет.

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