5 апреля исполнительные директора Всемирного банка единогласно избрали Дэвида Малпасса президентом Группы Всемирного банка сроком на пять лет. Он начнет свою работу в качестве президента 9 апреля, сообщается на сайте организации.
Исполнительные директора придерживались принципов процедуры выборов, единодушно утвержденной в 2011 году. Эта процедура предусматривает открытое выдвижение кандидатов, в рамках которой любой Исполнительный директор, либо управляющий через своего исполнительного директора может выдвинуть кандидатуру любого гражданина одной из стран-членов Банка.
"Следом за данной процедурой последовала тщательная проверка и всестороннее собеседование г-на Малпасса с исполнительными директорами",- говорится в сообщении.
Дэвид Малпасс ранее занимал пост заместителя министра финансов США по международным делам.
"В качестве замминистра финансов г-н Малпасс сыграл ключевую роль в реализации ряда масштабных реформ и инициатив Группы Всемирного банка, в том числе в недавнем увеличении капитала МБРР и IFC. Он также активно способствовал продвижению Инициативы по повышению транспарентности долга, выдвинутой Всемирным банком и МВФ в целях обеспечения более полного публичного раскрытия информации о задолженности и снижения, таким образом, частоты возникновения и остроты долговых кризисов", - говорится в сообщении.
До назначения на пост заместителя министра финансов г-н Малпасс занимался вопросами международной экономики и основал в Нью-Йорке фирму, специализирующуюся на макроэкономических исследованиях. На более раннем этапе своей карьеры г-н Малпасс работал заместителем помощника министра финансов США по сотрудничеству с развивающимися странами и заместителем помощника государственного секретаря по вопросам экономики Латинской Америки.
Он также входил в состав руководящих органов Совета Америк, Экономического клуба Нью-Йорка и Национального комитета по американо-китайским отношениям. Г-н Малпасс получил степень бакалавра в Колорадском колледже и степень магистра делового администрирования (МВА) в Денверском университете. Он изучал международную экономику в аспирантуре Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета.
СМИ сообщают, что кандидатуру Малпасса на пост главы Всемирного банка предложил Дональд Трамп. Мэлпасс работал с Трампом в качестве экономического советника во время президентских выборов 2016 года.
Предыдущий президент ВБ Джим Ён Ким покинул свой пост досрочно 1 февраля в связи с переходом на другую работу.
Президент Всемирного банка является Председателем Совета директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР). Президент также является по должности Председателем Совета директоров Международной финансовой корпорации (IFC), Совета директоров Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и Административного совета Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).
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