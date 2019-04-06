В Федерации футбола Таджикистана состоялась жеребьевка первенства Таджикистана среди команд девушек до 15 лет.
В первенстве примут участие десять команд – «Сайёра» (Душанбе), Специализированная спортивная школа футбола, конного спорта и поло (Джаббор Расулов), «Мастчох» (Мастчох), «Панджшер» (Джалолиддин Балхи), «Равшан» (Куляб), «Чашма» (Шахритус), «Хатлон» (Бохтар), «Ситора» (Фархор), «Барк» (Нурек) и «Зарнисор» (Вахш).
Соревнования пройдут по круговой системе в два круга. Всего по итогам сезона каждая команда проведет по 18 игр. Первенство стартует в следующее воскресенье, 14 апреля, и будет длиться в течение шести месяцев и завершится 21 сентября.
По итогам жеребьевки в первом туре 14 апреля встретятся «Ситора» – «Панджшер», «Чашма» – ССШФКП, «Мастчох» – «Хатлон», «Сайёра» – «Равшан» и «Зарнисор» – «Барк».
Все расходы по проведению первенства страны среди команд девушек до 15 лет Федерация футбола Таджикистана взяла на себя. Всем 10 командам были вручены спортивные формы, бутсы, мячи, спортинвентарь, а также по два комплекта игровых форм. Кроме того, ФФТ будет оплачивать проезд команд к месту игр, питание участников в пути, а также судейские гонорары.
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