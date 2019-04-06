Уполномоченный по правам человека Таджикистана опубликовал данные о доставке грузов 200 из России в Таджикистан.
«Согласно данным МВД РТ в 2018 году доставлено 966 «грузов-200» из России в Таджикистан. Из них 25 человек скончались в результате насильственной смерти. В 2017 году эта цифра составила 873 «грузов-200», из которых 55 скончались от насильственной смерти», - говорится в докладе Уполномоченного по правам человека Таджикистана за 2018 год.
По неофициальным данным свыше, 1 млн. таджикистанцев и живут и работают в России, и такая беда может случиться с каждым. В таких трагических случаях большинство наших соотечественников не знают куда обратиться, какие документы подготовить и как отправить «груз-200» на родину.
Мы решили рассказать о подготовке документов, стоимости услуг и отправке тел на родину, а также о бесплатных услугах наших авиакомпаний.
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