АНОНСЫ СОБЫТИЙ 6 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В Китае стартует международные соревнования на Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019» среди юношей до 15 лет с участием сборных команд Таджикистана, Китая, Мьянмы и Кыргызстана. Первый матч юношеская сборная (U-15) проведет против сверстников из Кыргызстана.
– В 10 часов утра Группа "Память-201" вместе с посольством России в Таджикистане, 201-й РВБ, представительством "Россотрудничества" и другими российскими структурами в Таджикистане проведет субботник на православном кладбище.
- Стартует Чемпионат Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги. Начало матчей в 15:30 часов. Будут играть «Куктош» – ЦСКА «Памир» в районе Рудаки на стадионе «Нефтяник», а «Панджшер» – «Истаравшан» в районе Джалолиддин Балхи на стадионе имени Уктама Маматова
- Психологический Центр «Азбука личности» и «Психологи Таджикистана» запускают двухмесячный «Родительский марафон». Это цикл психологических встреч посвящен актуальным вопросам особенности психического развития детей. Тема первой встречи – «Зарождение счастливого ребенка (Перинатальная психология)». Стоимость участия на одной встрече 40 сомони. Справки и информация по тел: 939000317 и 988950011.
- спортсмены из Таджикистана будут участвовать в Гран-При Анталья по дзюдо в Турции
- В Госфилармонии Таджикистана проходит выставка «Ковры Кайраккума».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 АПРЕЛЯ
День геолога.
2010 - В Таджикистане запретили продажу копий фильма «Наша Russia: Яйца судьбы».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 АПРЕЛЯ
1924 – Родилась первая пионерка в СССР, награжденная орденом Ленина, ученый-языковед Мамлакат Нахангова.
1932 – Родился ученый Анвар Садриддинов.
1947 – Родился литературовед, государственный деятель Абдурахмон Абдуманнонов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь (выше 2500м снег), гроза, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 11-16 тепла.
По Хатлонской области - Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, в предгорных районах местами сильный, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по ЗГБАО ночью и утром местами кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 6-11 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь (выше 2500м снег), местами сильный, гроза, днем преимущественно без осадков, на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 17-19 тепла.
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