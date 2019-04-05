«Ковры Кайраккума» представили в Душанбе свою новую коллекцию высокоплотных ковров-миллионников под названием «Мараканд».
Стоит 1 квадратный метр из новой коллекции в зависимости от дизайна от 31 до 240 сомони.
«Ярмарка, которая продлится до 8 апреля в Госфилармонии, сопровождается акцией «Ковер для каждого дома». Это означает, что в эти дни жители Душанбе могут приобрести очень качественные ковры из экологически чистого сырья по очень доступным ценам. Таких цен, возможно, вы уже нигде не найдете», - подчеркивает PR-менеджер предприятия Джамшед Бобоев.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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