«Ковры Кайраккума» представили в Душанбе свою новую коллекцию высокоплотных ковров-миллионников под названием «Мараканд».

Стоит 1 квадратный метр из новой коллекции в зависимости от дизайна от 31 до 240 сомони.

«Ярмарка, которая продлится до 8 апреля в Госфилармонии, сопровождается акцией «Ковер для каждого дома». Это означает, что в эти дни жители Душанбе могут приобрести очень качественные ковры из экологически чистого сырья по очень доступным ценам. Таких цен, возможно, вы уже нигде не найдете», - подчеркивает PR-менеджер предприятия Джамшед Бобоев.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.