У супа тоже есть день рождения, и отмечают его во всем мире сегодня, 5 апреля. У таджиков сохранилось множество разных рецептов супов - шурпо, потому что наши предки хорошо понимали, сколько пользы они приносят организму.
Кстати, почти в каждом регионе страны имеется свой неповторимый рецепт супа, который попробовать можно только там. Мы собрали парочку таких рецептов.
Сладкий абрикосовый суп зардолуатола
Только на Памире вы сможете попробовать абрикосовый суп – пикантный и очень полезный. Суп готовят из сушеного абрикоса.
Если абрикосы (урюк) жесткие, то их следует сначала хорошо промыть, а после замочить на пару часов. В случае, если они мягкие, можно сразу начать их варить. По времени это занимает минут двадцать. После того, как урюк размягчится, удалите из него косточки. Пока урюк варится, разведите в холодной кипяченой воде муку до однородной массы. Затем, осторожно заливая мучную воду в урючный компот и хорошо перемешивая, доведите содержимое до кашеобразного состояния. Вуаля, зардолуатола готов.
Кстати, этот суп отлично помогает при гриппе и простуде. Так что возьмите на заметку этот несложный, но очень эффективный рецепт.
Фасолевый суп лубиёва
Лубиёва – фирменный фасолевый суп в Раштской долине. Для его приготовления долго, на медленном огне, готовят бульон из мясных косточек. Пока бульон варится, замочите красную фасоль в холодной воде на 3–4 часа.
После вареную фасоль добавьте к бульону вместе с перемолотой в ступке или через мясорубку пшеницей и ботвой сахарной свеклы. Отдельно приготовьте поджарку из лука, добавьте ее в бульон вместе с приправой – петрушкой и сельдереем. Все, суп лубиёва готов.
Витаминный суп оши бурида
«Оши бурида» - одно из любимых блюд в районах республиканского подчинения. Говорят, что здесь его готовят по-особенному вкусно. Для его приготовления необходимо замочить на ночь горох и фасоль, а наутро варить до готовности.
В эту смесь добавляют мелко нарезанную зелень – много зелени, до 12 разновидностей. Затем в суп добавляют лапшу домашнего приготовления, мелко нарезанные лук, чеснок, морковь и специи.
Злаковый суп из требухи далда
Это очень древний рецепт супа, который готовят с вечера, обычно зарывая в золе в национальной печи дегдоне и оставляя до утра. Ну, а чтобы приготовить на плите, запаситесь терпением и временем, потому что далда должна развариться и распариться, поэтому готовится она очень долго.
Чтобы приготовить далду, в котел нужно положить бараньи голову и ножки, а также требуху. Когда вода закипит, посолить, заправить пряностями, убавить огонь и варить еще 6-8 часов на слабом огне. Когда наваристый бульон будет готов, добавьте в него злаки: измельченную, раздробленную в ступке пшеницу, горох - нахуд, красную фасоль.
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