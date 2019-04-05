Соответствующие структуры Таджикистана объясняют потери позиций Таджикистана в рейтинге Всемирного банка Doing Business жесткой конкуренцией среди стран региона за инвестициями.
«В связи с существованием жесткой конкуренции в регионе, проведением странами новых реформ в направлении предпринимательства и инвестиций позиция Таджикистана в отчете «Ведение бизнеса» Всемирного банка снизилась», - говорится в сообщении Госкомитета по инвестициям по итогам проходившего в Душанбе заседания по повышению международного рейтинга страны с участием первого вице-премьера Давлатали Саида.
Отмечается, чтов последнем отчете Doing Business Таджикистан по сравнению с предпоследним отчетом опустился на три ступеньки и занимает 126-ое место среди 190 стран мира.
Аналитики Всемирного банка снизили позиции Таджикистана в прошлогоднем рейтинге по 7 из 10 индикаторов.
В частности:
- регистрация предприятий (60-ое место, - 3 позиции);
- налогообложение (136-ое место, - 4 позиций);
- обеспечение исполнения контрактов (61-ое место, - 7 позиций);
- защита прав миноритарных инвесторов (38-ое место, - 5 позиций);
- получение кредитов (124-ое место, - 2 позиций);
- подключение к системе электроснабжения (173-ое место, - 2 позиций);
- регистрация собственности (91-е место, - 1 позиция).
При этом республика смогла улучшить свои позиции только по трем индикаторам отчета:
- разрешение неплатежеспособности (146-е место, + 2 позиций);
- международная торговля (148-е место, +1 позиция);
- разрешение на строительство (135-е место, + 1 позиция).
Давлатали Саид поручил предпринять необходимые меры для улучшения деловой среды и инвестиционного климата в стране посредством реформирования этих направлений.
Он отметил, что министерства и ведомства должны налаживать тесные контакты с частным сектором, и объяснить последним суть проведения реформ.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Намоишгоҳи қолинҳои Қайроққум дар шаҳри Душанбе
26 ҳазор доллар барои истеъдод. Шоуи истеъдодҳо дар Осиёи Марказӣ
Ба истифода додани агрегати дуюми нерӯгоҳи Роғун ба вақти дертар мавқуф гузошта шуд
Дар Душанбе ҷашни “Сайри гули лола” ҷараён дорад
Путин ва Раҳмон масъалаи сохтмони мактабҳои русзабонро дар Тоҷикистон баррасӣ мекунанд
Боздошти як афғон бо миқдори зиёди маводи мухаддир дар Душанбе
Намоишгоҳи хусусии оилаи рассомон дар Душанбе
Таҳияи харитаҳои сайёҳии шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон
Ҳаракати боз ду маршруткаи дигар дар Душанбе манъ шуд
Дӯхта шудани калонтарин сӯзанӣ дар ҷаҳон аз ҷониби чеварони моҳири Ӯзбекистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
qmeruh_gm3
////////……жесткой конкуренцией среди стран региона за инвестициями./////////////////
Очередная заумная ЧУШЬ по-таджикски!!! О какой конкуренции можно говорить в РТ, если для улучшения бизнес среды УПОРНО ничего не предпринимается? Сплошные заседания и ничего, кроме пустопорожней болтовни! Такое впечатление, что вся работа чиновников во главе с министрам, это только непрекращающиеся заседания одно за другим. Где плоды этих заседаний, если вследствие бездействия по факту снижаются рейтинги и показатели у страны, а министр на заседании просто «объясняет» их причины, похожие на детский лепет.
В Таджикистан не идёт внешний инвестор, т.к. для него НЕ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ. Это основная причина и устранять её надо путём реформирования вертикали власти, По сложившейся ситуации в стране, даже министр не может самостоятельно внести никаких значительных изменений в законодательство. Все смотрят вверх, абы чего не вышло.
В Таджикистане нет внутреннего инвестора, т.к. отечественный предприниматель не может нормально развиваться и находится под постоянным прессингом всевозможных госструктур. Условия ведения бизнеса в РТ – УЖАСНЫ! Вследствие этого он БЕДЕН, как амбарная мышь. Ему не дают разбогатеть и он с недоверием смотрит в будущее. Завтра могут прийти чиновники и согнать его с земли, куда он вложил душу и средства. Сделайте привлекательными облигации внутреннего займа (чтобы тот же Рогун запустить вовремя) и не обманывайте людей. Восстановите доверие народа к банковской системе возвратом их денег, а не кидайте вкладчиков наглым образом. Глядишь, и помогут с финансами собственные граждане……
Какие улучшения инвестклимата произошли за прошедшие годы? Пресловутый мораторий и увеличение сроков регистрации иностранцев до 10 суток. И ВСЁ!!! А Узбекистан, тем временем, упрощает налоговую политику (сегодня газета.уз). Вот это можно назвать реформой.
Для чего предпринимателя в РТ государство окружило сплошным недоверием? Почему бизнесу ставят бюрократические препятствия и требуют массу фактически НЕНУЖНОГО, но при этом хотят получать с него налоги? Не разумней ли помочь бизнесу, чтобы он мог платить налоги и не отсиживался 90% в тени, иначе не выжить?
…..Он отметил, что министерства и ведомства должны налаживать тесные контакты с частным сектором,……..
Каким образом? Все контакты сводятся к вымогательству из бизнеса денег на всякие цели под любыми предлогами. А если откажешь, то…..
Для улучшения деловой среды нужны ЗАКОНЫ. И нужны независимые СУДЫ, где бизнес сможет получить защиту, согласно этим ЗАКОНАМ. А не какие-то контакты на частном уровне. Государству нужно ослабить своё присутствие в бизнесе и заниматься улучшением условий для него.
Хватит забалтывать проблемы, путём их «объяснений». Начинайте их конкретно решать, путём реформ. Иначе, страна превращается в единый дремучий кишлак, с экономикой попрошаек. Кто-нибудь вменяемый остался?
Socrat qmeruh_gm1
Как же все правильно изложено вами. Однако в Правительстве РТ об этом никто не услышит, потому что текущее положение дел всех устраивает
Stark4
"Он отметил, что министерства и ведомства должны налаживать тесные контакты с частным сектором, и объяснить последним суть проведения реформ." - ну да, драть три шкуры и объяснять что это ему же во благо ))