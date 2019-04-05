Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан создают международное шоу талантов Central Asia’s Got Talent, общий призовой фонд которого составляет чуть больше 63 тысячи долларов (24 миллиона тенге).

Каждая страна определит своего победителя, который получит почти 8 тысяч долларов (3 миллиона тенге), а победителю гранд-финала достанется чуть больше 26 тысяч долларов (10 миллионов тенге) и, практически, мировая слава.

Премьера первого сезона Central Asia’s Got Talent состоится на телеканалах «Хабар» (Казахстан), Zo’r TV (Узбекистан), КТРК (Киргизстан) и ТВ "Сафина" (Таджикистан).

Телешоу является младшим собратом всемирно известного проекта Britain's Got Talent ("Британия ищет таланты").

Об участниках не забудут

После покорения большого количества стран, это шоу пришло и в Центральную Азию, объединив четыре страны – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Жители этих стран вне зависимости от возраста, пола, рода занятий и взглядов на жизнь могут принять участие в конкурсе и попытать свое счастье.

Первый заместитель председателя правления агентства «Хабар» Ринат Кертаев сообщил, что проект позволит усилить культурно-духовную интеграцию между странами Центральной Азии:

- Этот проект очень важен хотя бы потому, что в наших странах постоянно проводятся вокальные, танцевальные и спортивные проекты, но до сегодняшнего дня в истории центрально азиатских стран не было единого мега проекта, объединяющего наши страны.

Руководитель международного отдела телеканала «ТВ Сафина» Наргис Касымова поддержала своего коллегу:

«Этот проект про любовь к жизни в разных ее проявлениях. Проект, который поможет больше узнать друг о друге, стать ближе и роднее каждому из нас», - отметила она.

Генеральный продюсер шоу Сentral Asia’s Got Talent Серик Акишев, забегая вперед, пообещал, что в отличие от других проектов, Сentral Asia’s Got Talent не будут забывать своих участников, и после окончания проекта им организуют промотур по городам стран-участниц.

Что нужно для участия?



Для того, чтобы стать участником кастинга, необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету. Сделать это можно в аккаунтах проекта в социальных сетях в Facebook и Instagram или в мессенджерах viber, whatsup и Telegram по номеру +7 700 600 24 24. Номер действителен для всех стран-участниц.

Скоро в каждой стране запустят колл-центры с локальным номером телефона, позвонив по которому можно получить ответы по интересующие вопросы.

Если вы пройдете первый этап кастинга, вас будут ждать продюсерские прослушивания, на которых кастинг команда сможет вживую посмотреть ваш номер. В случае, если вы пройдете и этот этап, вас ждет встреча с членами жюри, в состав которых войдут известные медийные личности, известных в ЦА.

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