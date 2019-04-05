Парламент Киргизии 4 апреля большинством голосов поддержал законопроект, лишающий бывших президентов неприкосновенности. Проект рассматривался в третьем чтении: за высказались 111 парламентариев из 114 зарегистрированных, передает 24.kg на который ссылается ИА Фергана.
Инициаторы поправок Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев предлагали убрать статью 12 о неприкосновенности экс-президента, поскольку в Конституции эта норма не прописана, но их коллеги предложили с согласия Жогорку кенеша лишать бывшего главу государства неприкосновенности, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за те деяния, которые были им совершены в период, когда он руководил страной.
Кроме того, в закон включена поправка, лишающая бывшего главу государства неприкосновенности и прочих привилегий, если он остается в большой политике и претендует на государственные должности.
Юрист Замир Жоошев назвал принятый парламентом законопроект политическим, «неконституционным» и «нарушающим принцип обратной силы», поскольку экс-президент может понести ответственность за действия, совершенные с октября 2007 года.
«Действие новых поправок не должно действовать на прошлое. Это незаконно и неконституционно», — подчеркнул юрист.
В Кыргызстане статусом экс-президента обладают два политика — Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева. Двух других бывших президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — лишили этого статуса после революций 2005 и 2010 годов.
В октябре 2018 года Конституционная палата Верховного суда Киргизии признана неконституционной полную неприкосновенность бывших президентов. Почти одновременно в парламент был внесен законопроект о необходимости лишить экс-президентов неприкосновенности.
Закон, принятый на фоне конфликта экс-президента Алмазбека Атамбаева с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, вступит в силу через 10 дней после подписания главой государства.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Дар Душанбе ҷашни “Сайри гули лола” ҷараён дорад
Путин ва Раҳмон масъалаи сохтмони мактабҳои русзабонро дар Тоҷикистон баррасӣ мекунанд
Боздошти як афғон бо миқдори зиёди маводи мухаддир дар Душанбе
Намоишгоҳи хусусии оилаи рассомон дар Душанбе
Таҳияи харитаҳои сайёҳии шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон
Ҳаракати боз ду маршруткаи дигар дар Душанбе манъ шуд
Дӯхта шудани калонтарин сӯзанӣ дар ҷаҳон аз ҷониби чеварони моҳири Ӯзбекистон
ҶДММ “Ширкати кӯҳӣ-саноатии Тоҷикистону Хитой” барои таҳсил дар Хитой озмун эълон мекунад
Журналисти шинохта Мурод Сотиев аз олам даргузашт
“Шӯякам – рангу рӯякам”. 30 ҳолати никоҳи ғайриқонунии ноболиғон дар Тоҷикистон давоми 1 сол
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста