Очередной гидроагрегат Рогунской ГЭС не будет введен в эксплуатацию в течение апреля этого года, как ожидалось ранее.
«В текущем месяце этого точно не случится, о конкретном времени запуска агрегата будет сообщено позднее», - сообщил «АП» источник в правительстве.
Связаться с ответственными лицами в дирекции по эксплуатации сооружений Рогунской ГЭС для подтверждения данной информации нам не удалось.
В соответствующих структурах воздерживаются от любых комментариев по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что установка второго агрегата (№5) завершится к концу марта, а в апреле этого года он будет сдан в эксплуатацию.
Ожидалось, что второй агрегат, как и первый, на начальном этапе будет работать на пониженном напоре.
Первый агрегат
Официальный запуск гидроагрегата №6 Рогунской ГЭС состоялся 16 ноября прошлого года в торжественной обстановке при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Отмечалось, что генератор будет работать временно: он рассчитан на мощность до 390 МВт, а со временем его заменят на механизм мощностью в 600 МВт.
Согласно данным министерства энергетики и водных ресурсов, первым агрегатом Рогуна за 45 суток прошлого года выработано более 90 млн. киловатт-часов электроэнергии. Это, к примеру, в три раза больше, чем годовая выработка всех существующих в республике малых ГЭС.
Однако, согласно некоторым данным, работа запущенного в ноябре агрегата была приостановлена в начале марта этого года. В энергетических ведомствах связывают это с проведением профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.
На очереди еще четыре
В целом в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами.
Ожидается, что строительство Рогунского объекта планируется завершить полностью к 2033 году, высота плотины ГЭС к этому времени намереваются довести до проектных 335 метров, и она станет самой высокой каменно-набросной плотиной в мире.
По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатации среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.
«Рогунскую ГЭС планируется использовать в качестве многоцелевого гидроузла, в том числе для выработки электроэнергии, регулирования воды, снижения риска наводнений и смягчения засух», - подчеркивают в министерстве.
Состав сооружений Рогунской ГЭС:
- Каменно-набросная плотина с противофильтрационным ядром из суглинка высотой 335 м и объемом 73,6 млн м³;
- 7 строительных и эксплуатационных водосбросных туннельных сооружений с рабочими напорами на затворах от 150 до 200 м и диаметрами туннелей от 10 до 15 м, общей пропускной способностью 8220 м³/сек;
- многоуровневый 5-ярусный глубинный водоприемник с проектным напором на аварийно-ремонтных затворах в 140 м;
- 6 подводящих турбинных водоводов с металлической облицовкой диаметром 7,5-7,0 м с напорной шахтой высотой 212 м и горизонтальным участком 356 м;
- подземное здание ГЭС;
- подземное помещение трансформаторов;
- селезащитный комплекс в основании плотины с металлической облицовкой и оборудованием;
- транспортные туннели и подходные штольни общей длиной около 75 км.
Нужны деньги
Президент Таджикистана в ходе своего последнего обращения к парламенту в декабре прошлого года сообщил, что с начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования было поручено 24 млрд сомони.
По его словам, только в прошлом году на эти цели было направлено 3,9 млрд сомони, а в этом году намечено осуществить финансирование в размере 4 млрд сомони.
Сколько денег потребуется для полного завершения строительства объекта, пока не известно.
По данным Минфина, на достройку Рогунской ГЭС в этом году планируется направить 2,1 млрд. сомони (более $222 млн) бюджетных средств
Параллельно ведутся работы по привлечению льготных ресурсов международных финансовых институтов для возведения станции.
На днях первый заместитель Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев на встрече с делегацией Всемирного банка в Душанбе призывал данный авторитетный институт к содействию для привлечения иностранных инвестиций для достройки Рогуна.
Представители Всемирного банка отметили наличие возможностей для привлечения иностранных инвестиций на строительство станции.
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