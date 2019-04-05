Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17-18 апреля с официальным визитом посетит Россию.

В ходе визита Эмомали Рахмона в Москву и по итогам его переговоров с лидером России Владимиром Путиным будут подписаны ряд новых межправительственных соглашений, стало известно «АП» в правительстве Таджикистана.

Ожидается, что стороны подпишут Межправительственное соглашение о строительстве пяти русскоязычных школ, которые будут возведены на финансовые средства России в различных регионах Таджикистана.

Стороны также подпишут новые соглашения в сферах торговли, экономики, инвестиций, безопасности, культуры, сотрудничества регионов двух государств.

Таджикская сторона также намерена обсудить вопрос об амнистии своих граждан, которые за нарушение правил пребывания ранее были депортированы из России.

В ближайшие несколько лет Россия выделит 6 миллиардов рублей на строительство пяти российских школ в Таджикистане. Школы будут оснащены всем необходимым оборудованием и современными технологиями.

На каждую школу будет выделено порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

Планируется, что в каждой из 5 школ будут обучаться 1200 детей. Школы будут построены для продвижения русского языка и культуры в Таджикистане.

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