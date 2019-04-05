В связи с развитием отношений между Таджикистаном и Узбекистаном и выходом на новый уровень развития, активно стали развиваться отношения между предпринимателями двух стран и соответственно, увеличиваться товарооборот между странами.
Для развития и укрепления двусторонних отношений между двумя братскими государствами, Банк Эсхата предлагает поддержку предпринимателям на льготных условиях, в виде:
- предоставления аккредитивов с подтверждением и без
- финансирования со льготными периодами, выгодными процентными ставками и гибким графиком погашения банковских гарантий и импортного и экспортного инкассо.
В этих целях "Банк Эсхата" активно сотрудничает с узбекским «Асака Банком», Соглашение о Партнерстве, с которым было заключено 9 марта 2018 года, а ранее с 2017 года между двумя банками существовали взаиморасчеты для поддержки предпринимателей.
В рамках Соглашения, уже были осуществлены сделки с открытием аккредитива с последующим финансированием. Первый клиент обратился в Банк Эсхата для импорта товаров на сумму 1 000 000 сомони из Узбекистана. Согласно условиям договора между покупателем и продавцом, Банк Эсхата выпустил аккредитив с последующим финансированием. Данная сделка была успешно завершена.
Воспользовавшись нашими услугами, Вы получаете следующие преимущества:
- низкие процентные ставки
- снижения рисков при торговой сделке
- гарантия исполнения обязательств вашего партнера
- приемлемые сроки финансирования и значительный льготный период до начала погашения основного долга
- качественный анализ управления своими финансовыми потоками.
Ведете бизнес с узбекскими предпринимателями? Обращайтесь в "Банк Эсхата", мы знаем, как помочь Вам достичь успеха в международных торговых сделках.
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