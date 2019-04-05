Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили в твиттере о завершении их бракоразводного процесса, сообщает Медуза.
Маккензи заявила, что уступила бывшему мужу все акции газеты Washington Post и космической компании Blue Origin, но получила четверть их совместной доли в Amazon. Это 4% акций стоимостью 35,7 миллиарда долларов, отмечает Bloomberg.
Forbes пишет, что Маккензи получит свою долю в Amazon к началу июля. После этого она займет третье место среди богатейших женщин мира — после наследницы косметического гиганта LʼOreal Франсуазы Беттанкур-Мейер (52,9 миллиарда долларов) и дочери основателя Walmart Элис Уолтон (45 миллиардов долларов).
«Я рада, что процесс расторжения брака с Джеффом завершился при взаимной поддержке», — написала Маккензи, добавив, что «благодарна за прошлое».
Джефф Безос также поблагодарил бывшую жену «за доброту и поддержку».
Джефф Безо объявил о разводе с женой Маккензи в январе, после 25 лет брака. Вскоре таблоид National Enquirer опубликовал переписку Безоса и его возлюбленной, телеведущей Лорен Санчес. Сначала в продаже этих сведений заподозрили брата Санчес, но позже консультант Безоса по безопасности заявил, что смартфон миллиардера взломали хакеры, работающие на Саудовскую Аравию.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Намоишгоҳи қолинҳои Қайроққум дар шаҳри Душанбе
26 ҳазор доллар барои истеъдод. Шоуи истеъдодҳо дар Осиёи Марказӣ
Ба истифода додани агрегати дуюми нерӯгоҳи Роғун ба вақти дертар мавқуф гузошта шуд
Дар Душанбе ҷашни “Сайри гули лола” ҷараён дорад
Путин ва Раҳмон масъалаи сохтмони мактабҳои русзабонро дар Тоҷикистон баррасӣ мекунанд
Боздошти як афғон бо миқдори зиёди маводи мухаддир дар Душанбе
Намоишгоҳи хусусии оилаи рассомон дар Душанбе
Таҳияи харитаҳои сайёҳии шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон
Ҳаракати боз ду маршруткаи дигар дар Душанбе манъ шуд
Дӯхта шудани калонтарин сӯзанӣ дар ҷаҳон аз ҷониби чеварони моҳири Ӯзбекистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста