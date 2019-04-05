Дочь президента Шавката Мирзиёева Шахноза Мирзиёева приняла участие в церемонии открытия первого специализированного дошкольного образовательного учреждения в Узбекистане, сообщает CA-NEWS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На церемонии также присутствовали глава министерства дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин, другие официальные лица и представители общественности.
В данном учреждении будут воспитываться дети с различными физическими недостатками, где им помогут вовлечься в социально-культурную среду и обеспечат их возможностями дошкольного воспитания и оздоровительной реабилитацией.
Как сообщается, строительство и оснащение реабилитационного центра в Нукусе полностью осуществлено благодаря помощи иностранных и отечественных инвесторов.
Младшая дочь Шавката Мирзиёева, Шахноза Шавкатовна Мирзиева является заместителем начальника Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений. Она была назначена на эту должность в январе прошлого года.
Имеются сведения, что муж Шахнозы, младший зять Мирзиёева Отабек Умаров, является "телохранителем своего тестя".
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