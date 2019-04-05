Юношеская сборная Таджикистана по футболу, составленная из игроков не старше 15 лет, под руководством главного тренера Ахлиддина Турдиева примет участие на международном турнире Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019» (Silk Road – Hua Shan Cup-2019), который пройдет с 6 по 10 апреля в китайском городе Вэйнань, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.
Для участия в предстоящем турнире тренерский штаб юношеской сборной страны Ахлиддин Турдиев взял с собой 22 игроков. Все игроки юношеской сборной представляют Академию футбола Федерации футбола Таджикистана.
На международном турнире Кубок «Шелкового пути – Хуашань-2019» примут участие юношеские сборные четырех стран – Китая, Таджикистана, Кыргызстана и Мьянмы. Соревнования пройдут по круговой системе в один круг.
Свой первый матч в Вэйнани наша юношеская сборная (U-15) проведет в субботу, 6 апреля, против сверстников из Кыргызстана. Во втором туре в понедельник, 8 апреля, подопечные Ахлиддина Турдиева встретятся с командой Мьянмы. А в заключительном туре в среду, 10 апреля, юноши Таджикистана сыграют со сборной Китая.
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