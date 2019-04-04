В Таджикистане разрабатываются туристические карты городов и районов республики, которые в последствия должны быть установлены в аэропортах, железнодорожных вокзалах, контрольно-пропускных пунктах на границе.
Разработка туристических карт является одним из пунктов плана мероприятий, посвященных «Годами развития села, туризма и народных ремесел». План мероприятий одобрен распоряжением президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
В соответствии с планом, туристические карты должны быть подготовлены до конца апреля этого года. Подготовкой карт занимаются Комитет по развитию туризма, Комитет развития села и местные органы государственной власти совместно с частным сектором.
Документом поручается распространять разрабатываемые карты в аэропортах, железнодорожных вокзалах, контрольно-пропускных пунктах на границе, консульских службах и прочее.
В целом, одобренный план содержит более 50 различных мероприятий, которые должны быть осуществлены соответствующими структурами в течение объявленного года развития села, туризма и народных ремесел. Это в частности разработка различных программ по развитию данных направлений, создание центров, проведение конференций, семинаров, конкурсов и прочее.
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