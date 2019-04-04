Боец из Таджикистана Муин Гафуров не сможет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за обязательств перед азиатской организацией One Championship, а Азам Гафоров пропустит титульный бой чемпионата АСА в связи с травмой.

Муин «доработает» в One Championship

Бой 23-летнего таджикского спортсмена Муина Гафурова с россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC в Санкт-Петербурге отменен. Причина – обязательства Гафурова перед бойцовской организацией One Championship. Руководство UFC ведет поиски нового соперника Евлоеву.

- Когда было объявлено о подписании контракта Муина Гафурова на четыре боя в рамках UFC, представители One Championship вышли с претензией, заявив, что у Муина, согласно контракта, остается еще один бой в этой организации, - сообщил АП генеральный менеджер Лиги боевого самбо и ММА Таджикистана Даврон Комилов.

По словам Комилова, переговоры с One Championship не дали результатов.

Муин Гафуров и Даврон Комилов соцсети

- В итоге, мы были вынуждены сообщить организаторам турнира в Санкт-Петербурге о сложившейся ситуации, и попросили искать другого соперника Мовсару Евлоеву. Сам же Муин проведет свой последний бой в One Championship в августе нынешнего года, и уже с сентября будет готовиться к поединкам в рамках UFC, - говорит генеральный менеджер Лиги.

Турнир UFC в Санкт-Петербурге пройдет 20 апреля.

"Муин-таджик"

23-летний Муин Гафуров (рост - 170 см, вес – 64 кг), выступающий в турнирах по смешанным боям под прозвищем «Таджик» – двукратный чемпион мира по боевому самбо (WCSF), чемпион мира по грэпплингу (FILA), чемпион мира по ММА (WKA), мастер спорта международного класса по боевому самбо.

В 2016 году Муин подписал контракт с известной азиатской организацией ONE Fighting Championship Team, а затем прошел сборы в Лас-Вегасе с целью пробиться на чемпионат лучших бойцов мира по смешанным боям, проводимый под эгидой всемирной организации UFС.

Муин Гафуров провел на профессиональном уровне 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. Последний раз Муин провел бой 6 октября 2018 года на турнире One Championship — Kingdom of Heroes, где победил нокаутом в 1-м раунде бразильца Леандро Иссу. До этого, 14 октября 2017 года на турнире Tajikistan Fighting Championship 5, Гафуров одолел еще одного бразильца - Итало Фрейтаса техническим нокаутом в 1-м раунде.

Азам Гафоров: Травма не позволяет мне выйти на бой. Простите меня

Сразу три бойца из Таджикистана должны были принять участие в очередном турнире по смешанным боям в Москве, проводимом российской организацией АСА (Absolute Championship Akhmat).

В главном поединке вечера не знающий до настоящего времени поражений таджикский боец Азам Гафоров, на счету которого 11 побед, должен был сразится сразится за пояс чемпиона с опытным Юнусом Евлоевым.

Однако, как сообщил Гафоров на своей странице в соцсети, бой не состоится, так как 3 апреля во время тренировок он он получил травму.

- Ассаламу алайкум, приветствую всех, друзья! Я понимаю, что мой соперник долго готовился к бою со мной, также как я в первом нашем бою, который не состоялся и несколько тысяч болельщиков купили билеты, чтобы посмотреть мой бой. Знаю, что подвёл организацию, которая доверила мне. Но я снялся потому, что сломал палец ноги в Тайланде на первом этапе подготовки. Потом лечился, палец почти заживал. Но, к сожалению, во время подготовки к турниру я повторно сломал его. Это не зависело от меня. Всё от Всевышнего. А я хочу искренне извиниться перед всеми и каждым, чьи надежды и ожидания не оправдал. От травм никто не застрахован. Прошу прощения у всех болельщиков, и у лиги в лице Майрбека Хасиева, - написал Гафоров в Инстаграм, приложив фото рентгеновской сьемки пальцев своей ноги.

Азам Гафоров фото АСА - ММА

Для таджикских любителей смешанных боев этот турнир оставляет интерес, так как там выступают еще двое наших спортсменов.

Набирающий популярность в бойцовских кругах Фатхидин Собиров проведет бой с россиянином Александром Педусоном.

Хорошо известный таджикистанацам по выступлениям в турнирах организации Беркут (АСВ) Шараф Давлатмуродов проведет нелегкий поединок против бразильца Исмаэля Де Джесуса.

Бои АСА-95 пройдут 27 апреля в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена».

Список боев, которые пройдут в рамках турнира ACA-95:

Титульный бой в полусреднем весе:

Альберт Туменов (Россия, 20 побед - 4 поражения) - Мурад Абдулаев (Россия, 18-3)

Титульный бой в среднем весе:

Бретт Купер (США, 26-13) - Саламу Абдурахманов (Россия, 12-1)

Также в основной кард турнира вошли бои:

Эдуард Вартанян (Россия, 19-4) - Джошуа Авелес (США, 27-11)

Александр Сарнавский (Россия, 36-7) - Юсуф Раисов (Россия, 14-1)

Остальные бои:

Фатхидин Собиров (ТАДЖИКИСТАН, 14-2) - Александр Педусон (Россия, 12-3)

Шараф Давлатмуродов (ТАДЖИКИСТАН, 13-3) - Исмаэль Де Джесус (Бразилия, 17-6)

Кори Хендрикс (США, 5-2) - Батраз Агнаев (Россия, 4-1)

Магомед Исмаилов (Россия, 13-2) - Вячеслав Василевский (Россия, 32-6)

Беслан Ушуков (Россия, 16-3) - Гаджимурад Хирамагомедов (Россия, 8-2)

Олег Борисов (Россия, 21-3) - Мациел Де Лима (Бразилия, 14-3)

Джихад Юнусов (Россия, 15-4) - Тиаго Бонифацио (Бразилия, 14-6)

Алексей Полпудников (Россия, 26-5) - Абдул-Рахман Темиров (Россия, 12-3)

Сергей Билостенный (Россия, 5-2) - Марк Годбир (Великобритания, 13-4)

Арман Оспанов (Казахстан, 8-2) - Лом-Али Эскиев (Германия, 15-4)

Илья Щеглов (Россия, 5-1) - Алексей Стоян (Россия, 6-4).

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