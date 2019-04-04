Боец из Таджикистана Муин Гафуров не сможет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за обязательств перед азиатской организацией One Championship, а Азам Гафоров пропустит титульный бой чемпионата АСА в связи с травмой.
Муин «доработает» в One Championship
Бой 23-летнего таджикского спортсмена Муина Гафурова с россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC в Санкт-Петербурге отменен. Причина – обязательства Гафурова перед бойцовской организацией One Championship. Руководство UFC ведет поиски нового соперника Евлоеву.
- Когда было объявлено о подписании контракта Муина Гафурова на четыре боя в рамках UFC, представители One Championship вышли с претензией, заявив, что у Муина, согласно контракта, остается еще один бой в этой организации, - сообщил АП генеральный менеджер Лиги боевого самбо и ММА Таджикистана Даврон Комилов.
По словам Комилова, переговоры с One Championship не дали результатов.
- В итоге, мы были вынуждены сообщить организаторам турнира в Санкт-Петербурге о сложившейся ситуации, и попросили искать другого соперника Мовсару Евлоеву. Сам же Муин проведет свой последний бой в One Championship в августе нынешнего года, и уже с сентября будет готовиться к поединкам в рамках UFC, - говорит генеральный менеджер Лиги.
Турнир UFC в Санкт-Петербурге пройдет 20 апреля.
"Муин-таджик"
23-летний Муин Гафуров (рост - 170 см, вес – 64 кг), выступающий в турнирах по смешанным боям под прозвищем «Таджик» – двукратный чемпион мира по боевому самбо (WCSF), чемпион мира по грэпплингу (FILA), чемпион мира по ММА (WKA), мастер спорта международного класса по боевому самбо.
В 2016 году Муин подписал контракт с известной азиатской организацией ONE Fighting Championship Team, а затем прошел сборы в Лас-Вегасе с целью пробиться на чемпионат лучших бойцов мира по смешанным боям, проводимый под эгидой всемирной организации UFС.
Муин Гафуров провел на профессиональном уровне 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. Последний раз Муин провел бой 6 октября 2018 года на турнире One Championship — Kingdom of Heroes, где победил нокаутом в 1-м раунде бразильца Леандро Иссу. До этого, 14 октября 2017 года на турнире Tajikistan Fighting Championship 5, Гафуров одолел еще одного бразильца - Итало Фрейтаса техническим нокаутом в 1-м раунде.
Азам Гафоров: Травма не позволяет мне выйти на бой. Простите меня
Сразу три бойца из Таджикистана должны были принять участие в очередном турнире по смешанным боям в Москве, проводимом российской организацией АСА (Absolute Championship Akhmat).
В главном поединке вечера не знающий до настоящего времени поражений таджикский боец Азам Гафоров, на счету которого 11 побед, должен был сразится сразится за пояс чемпиона с опытным Юнусом Евлоевым.
Однако, как сообщил Гафоров на своей странице в соцсети, бой не состоится, так как 3 апреля во время тренировок он он получил травму.
- Ассаламу алайкум, приветствую всех, друзья! Я понимаю, что мой соперник долго готовился к бою со мной, также как я в первом нашем бою, который не состоялся и несколько тысяч болельщиков купили билеты, чтобы посмотреть мой бой. Знаю, что подвёл организацию, которая доверила мне. Но я снялся потому, что сломал палец ноги в Тайланде на первом этапе подготовки. Потом лечился, палец почти заживал. Но, к сожалению, во время подготовки к турниру я повторно сломал его. Это не зависело от меня. Всё от Всевышнего. А я хочу искренне извиниться перед всеми и каждым, чьи надежды и ожидания не оправдал. От травм никто не застрахован. Прошу прощения у всех болельщиков, и у лиги в лице Майрбека Хасиева, - написал Гафоров в Инстаграм, приложив фото рентгеновской сьемки пальцев своей ноги.
Для таджикских любителей смешанных боев этот турнир оставляет интерес, так как там выступают еще двое наших спортсменов.
Набирающий популярность в бойцовских кругах Фатхидин Собиров проведет бой с россиянином Александром Педусоном.
Хорошо известный таджикистанацам по выступлениям в турнирах организации Беркут (АСВ) Шараф Давлатмуродов проведет нелегкий поединок против бразильца Исмаэля Де Джесуса.
Бои АСА-95 пройдут 27 апреля в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена».
Список боев, которые пройдут в рамках турнира ACA-95:
Титульный бой в полусреднем весе:
Альберт Туменов (Россия, 20 побед - 4 поражения) - Мурад Абдулаев (Россия, 18-3)
Титульный бой в среднем весе:
Бретт Купер (США, 26-13) - Саламу Абдурахманов (Россия, 12-1)
Также в основной кард турнира вошли бои:
Эдуард Вартанян (Россия, 19-4) - Джошуа Авелес (США, 27-11)
Александр Сарнавский (Россия, 36-7) - Юсуф Раисов (Россия, 14-1)
Остальные бои:
Фатхидин Собиров (ТАДЖИКИСТАН, 14-2) - Александр Педусон (Россия, 12-3)
Шараф Давлатмуродов (ТАДЖИКИСТАН, 13-3) - Исмаэль Де Джесус (Бразилия, 17-6)
Кори Хендрикс (США, 5-2) - Батраз Агнаев (Россия, 4-1)
Магомед Исмаилов (Россия, 13-2) - Вячеслав Василевский (Россия, 32-6)
Беслан Ушуков (Россия, 16-3) - Гаджимурад Хирамагомедов (Россия, 8-2)
Олег Борисов (Россия, 21-3) - Мациел Де Лима (Бразилия, 14-3)
Джихад Юнусов (Россия, 15-4) - Тиаго Бонифацио (Бразилия, 14-6)
Алексей Полпудников (Россия, 26-5) - Абдул-Рахман Темиров (Россия, 12-3)
Сергей Билостенный (Россия, 5-2) - Марк Годбир (Великобритания, 13-4)
Арман Оспанов (Казахстан, 8-2) - Лом-Али Эскиев (Германия, 15-4)
Илья Щеглов (Россия, 5-1) - Алексей Стоян (Россия, 6-4).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Журналисти шинохта Мурод Сотиев аз олам даргузашт
“Шӯякам – рангу рӯякам”. 30 ҳолати никоҳи ғайриқонунии ноболиғон дар Тоҷикистон давоми 1 сол
Пули ихроҷро акнун худи муҳоҷирон пардохт мекунанд
Боздиди Шукурҷон Зуҳуров аз Қатар ва баррасии масъалаи шуғли муҳоҷирони кории тоҷик
Гармидиҳӣ ба хонаҳои сокинони Душанбе билохира қатъ шуд
Макони ҳабси Гулнора Каримова маълум шуд
Ташрифи ҳайати Қирғизистон ба Душанбе барои ҳаллу фасли мушкилот дар сарҳад
Президенти Покистон сафири Тоҷикистонро ба ҳузур пазируфт
Дар бозии аввали Ҷоми КФО-2019 “Истиқлол” дастаи “Хуҷанд”-ро мағлуб кард
Созиши Душанбе ва Тошканд доир ба афзоиши ҳаҷми муомилоти мол
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста