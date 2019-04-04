Сбербанк объявляет о начале работы в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» сервиса денежных переводов по ФИО и номеру телефона по новым направлениям. Сервис позволяет удобно и быстро осуществлять денежные переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться.
Пока услуга доступна только для смартфонов на Android, в iOS она появится позже, сообщается на официальном сайте Сберегательного банка РФ.
Чтобы совершить перевод с карты Сбербанка, достаточно иметь установленное на смартфоне на платформе Android мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Услуга доступна в разделе «Переводы за рубеж». Пользователю нужно выбрать страну назначения и указать ФИО и номер телефона получателя. Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения\
Переводы можно делать в десять государств — Белоруссию, Молдавию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Монголию. В будущем Сбербанк обещает расширять список.
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