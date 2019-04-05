АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В Таджикистан прибывает кыргызская делегация во главе с заместителем премьер-министра Женишем Разаковым. Делегация примет участие в очередном заседании межправительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном.
- Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров отправится в Катар. Он примет участие и выступит на очередном заседании ассамблеи Межпарламентского союза, который состоится с 6 по 10 апреля в Дохе.
- Общественный фонд «Диалог цивилизаций» обсудит роль мирных переговоров в таджикском обществе. В качестве приглашённого гостя со своим докладом на заданную тему выступит профессор Абдунаби Сатторзода. Начало в 17.00 в здании «Дома офицеров», 3 этаж.
- Стартует гран-при Анталии по дзюдо , в котором выступят пять таджикских дзюдоистов.
- Начнется стартовый тур чемпионата Таджикистана по футболу среди команды высшей лиги. В нем встречаются: «Регар-ТадАЗ» – «Истиклол», «Куктош» – ЦСКА «Памир», «Панджшер» – «Истаравшан», «Худжанд» – «Хатлон».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 АПРЕЛЯ
1930 - Создана Таджикско-памирская экспедиция АН СССР.
1930 – Основана газета «Комсомолии Точикистон» (ныне «Чавонони Точикистон»).
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 АПРЕЛЯ
1935 – Родился доктор химических наук Хаким Курбонов
1950 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Бекмухаммад Асомуддинов
1962 – Родилась заслуженная певица Таджикистана Мохрухсор Сафиева
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, дождь, в отдельных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 14-19 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, дождь, (ночью выше 3000м небольшой снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 4-9 тепла.
По районам республиканского подчинения - Облачно, дождь (выше 3000м снег), в отдельных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 4-9м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 15-17 тепла.
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