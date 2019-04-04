Одна из самых актуальных проблем жителей нашей страны — это отсутствие прописки, а вместе с тем нарушение ряда прав и законных интересов граждан. Юристы рассказывают, каких именно.

Как правило, нет прописки у следующего ряда людей:

— воспитанники детских домов: после достижения совершеннолетия, их часто отпускают на «волю», не обеспечивая жильем, таким образом, они и их дети не имеют прописку. Хозяева жилищ, где они временно проживают, часто отказываются их регистрировать.

— люди, которые, продав свои квартиры, вложились в новостройки. Многие новостройки города, даже после завершения строительства, так и не прошли гос. приемку, в связи с чем им пока прописываться некуда;

— иные люди, которые по тем или иным причинам остались без прописки.

Какие права людей нарушается, если у них нет прописки?

1. Избирательные права. Граждане имеют право голосовать в избирательных участках по месту прописки. Нет прописки — нет избирательного права.

2. Право на образование. Лица, не имеющие прописку, жаловались, что их детей не принимают в школы из-за отсутствие прописки. Так нарушается одно из ключевых прав – право на образование.

3. Право на здоровье. В поликлиниках часто отказывают принимать тех, кто не имеет прописку.

4. Право на труд. Согласно нормам КоАП, работодатели, принявшие работников без прописки, привлекаются к ответственности (ст. 496 КоАП РТ);

5. Право на получение водительских прав;

6. Скоро лица, не имеющие прописку, потеряют и право на общение по телефону. Из-за новых правил всем необходимо будет получить паспорта нового образца 2014 года.

Многие граждане, которые за это время продали свои квартиры и теперь живут в домах, не прошедших госприемку, не смогут получить паспорт образца 2014 года и не смогут перерегистрировать старые сим-карты или купать новые.

Также, согласно ст. 469 КоАП РТ, предусматривается ответственность за проживание без паспорта и регистрации. Получается, что некоторые граждане могут быть привлечены к административной ответственности по объективным причинам неограниченное число раз.

Поскольку в следующем году в Таджикистане намечаются президентские выборы и выборы депутатов парламента, необходимо в срочном порядке решить данную проблему, чтобы все наши граждане смогли реализовать свои конституционные избирательные права.

Клиент нашей компании из Азербайджана рассказал нам, что в Азербайджане нашли простое решение данного вопроса, а именно, регистрировать всех по адресу паспортного стола, куда люди обращаются за паспортом и где фактически проживают.

"С одной стороны, это может показаться неправильным, так как люди не будут физически находиться по адресу паспортного стола, и, в случае необходимости, найти их там будет невозможно, но, с другой стороны, их сейчас и так сложно найти, ввиду полнейшего отсутствия прописки. Но если принять данный опыт, то по крайней мере наши граждане смогут реализовать свои конституционные права", - считает юрист.

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