МВД России разработало законопроект, который обяжет мигрантов самим возмещать затраты на депортацию и административное выдворение из страны.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В действующей редакции от 15 августа 1996 года закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» возвращение иностранца в Россию запрещено до тех пор, пока он не возместил расходы, связанные с административным выдворением либо депортацией.

В новом документе предлагается установить соответствующую регулятивную норму, то есть вменить эту оплату в обязанность. В статьи 31 и 34 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» предлагается внести две поправки, которые возложат расходы на высылку на самого депортируемого или выдворяемого.

Общественное обсуждение инициативы, которая может вступить в силу в июле, продлится до 17 апреля.

По данным МВД России, как передает ИА "Фергана", в 2018 году выявлены свыше 600 тыс. административных правонарушений, депортированы более 6 тысяч иностранцев. Почти 200 тыс человек запрещен въезд в Россию на срок от трех до пяти лет.

На территории страны сегодня находятся около 10 миллионов иностранных граждан, примерно 2,4 миллиона из них – незаконно.

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