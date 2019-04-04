Таджикский спортсмен, чемпион олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, четырежды чемпион Азии по метанию молота Дилшод Назаров 21-24 апреля выступит в очередном чемпионате Азии, который состоится в Дохе.
Кроме Назарова в континентальном чемпионате по легкой атлетике Таджикистан будут представлять еще пять спортсменов, сообщили в Комитете по делам молодежи и спорта.
Это Кристина Пронженко (бег на дистанцию 400 метров с препятствиями), Одилшо Исматов (бег на дистанцию 800 метров), Алишер Пулодов (бег на дистанцию 400 метров с препятствиями), Григорий Дерипаскин (бег на дистанцию 400 метров) и Гулсунби Шарифова (бег на дистанцию 200 метров).
Атлеты 4 апреля отправились в турецкую Анталию, где проводят подготовку к чемпионату.
В очередном чемпионате Азии в Катаре ожидается участия свыше 1 тыс. спортсменов из 45 государств континента, которые выступят по 21 виду легкой атлетики.
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Tim3
Не в, а на чемпионате Азии.