За последние 30 лет в Таджикистане исчезли более 1000 ледников в результате интенсивного таяния. Об этом заявил замдиректора Агентства по гидрометеорологии РТ Каримджон Абдуалимов на Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата, которая проходит в эти дни в Ташкенте.

По словам таджикского специалиста, изменение климата представляет серьезную угрозу процессу обеспечения благоприятных условий жизни населения и защите водных ресурсов в регионе.

Он отметил, что из 14 тыс. ледников Таджикистана, имеющих жизненное значение для всего региона, за последние 30 лет исчезли более 1000 небольших ледников.

Прогнозируемые тенденции изменения климата и экстремальных явлений, как и последствия интенсивного таяния ледников, наводнений, засух и оползней, представляют реальную угрозу для продовольственной, водной и энергетической безопасности, здоровья населения и достижения целей по устойчивому развитию страны

Как сообщает официальный сайт мероприятия ca-climate.org, Каримджон Абдуалимов в своем выступлении также отметил, что «на сегодняшний день существуют серьёзные риски, связанные с климатическими изменениями, в подтверждение чего основные секторы развития в странах этого региона принимают соответствующие меры, такие, как разработка ряда национальных стратегий, политик и программ».

Согласно его заявлению, Таджикистан, как и весь регион Центральной Азии, испытывает последствия изменения климата, несмотря на ничтожно малую долю Таджикистана в объеме мирового выброса парниковых газов в атмосферу.

По его словам, сегодня основные сферы экономики Таджикистана столкнулись с негативными последствиями этого процесса.

Таджикский специалист предложил участникам конференции расширить масштабы Национальной стратегии по адаптации к изменению климата на весь регион.

По данным Научно-исследовательского Центра охраны водных ресурсов Таджикистана,

потепление климата вызвало деградацию и отступление ледников и снежников.

Так, Зеравшанский и Гиссаро-Алайские ледники отступили за последние 50 лет на 1,5 км, а площадь их местами сократилась на 14%, в основном, за счет мелких ледников.

При этом снизилась водность рек. То есть в перспективе от сохранности ледников зависит благополучие водного хозяйства.

Площадь оледенения гор Центрально-Азиатских республик составляет около 17 тыс. квадратных километров, из них более 60% находятся в Таджикистане.

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