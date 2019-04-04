В 2018 году в Таджикистане зафиксировано 30 случаев незаконного брака людей, не достигших брачного возраста, говорится в докладе Уполномоченного по правам человека Таджикистана за 2018 год.

В опубликованном докладе отмечается, что, несмотря на запрет на ранние и принудительные браки на законодательном уровне, в некоторых случаях девушек выдают замуж без их согласия.

«По данным МВД Таджикистана, в 2018 году было зафиксировано 13 случаев выдачи замуж несовершеннолетних девочек и 16 случаев заключение брака с несовершеннолетними парнями (были ли в данном случае невесты тоже несовершеннолетними, не сообщается). В отношении их родителей были приняты меры на законодательном уровне», - говорится в докладе.

Однако какие именно меры были применены в отношении родителей, в докладе не уточняется.

По словам юриста Навруза Одинаева, согласно статье 168 УК РТ, за выдачу замуж несовершеннолетней девочки родителями или опекунами, либо лицами, которым она подчиняется, а равно посредничество или содействие к выдаче замуж наказывается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет.

«А согласно статье 169 заключение брака лица, не достигшего брачного возраста, наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч показателей для расчетов либо исправительными работами сроком до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет», - сказал юрист.

В 2011 году на законодательном уровне был закреплен брачный возраст в Таджикистане – 18 лет.

О существовании раннего брака в Таджикистане утверждают и другие данные. По данным исследования «Ранний брак как причина разводов и суицидов в Таджикистане», которое проводилось Центром журналистских расследований Таджикистана в 2018 году, чаще всего ранний брак наблюдается в регионах.

По словам экспертов, основная причина раннего брака в Таджикистане бедность. Однако более трети (33,2%) респондентов указали причину раннего брака удалённость родителей и самих девочек от обучения, почти треть (28,3%) называют причиной воздействие менталитета. А бедность, как причину раннего барака, указали 20,6% респондентов, 15% респондентов связывали ранний брак с религиозными факторами.

Судьи могут снизить брачный возраст

В докладе Уполномоченного по правам человека Таджикистана за 2018 год сообщается, что за год суды Таджикистана выдали разрешение на брак 2,5 тыс. несовершеннолетним девочкам.

Согласно части 2 статьи 13 Семейного кодекса РТ, в исключительных случаях суд вправе снизить брачный возраст по просьбе лиц, желающих вступить в брак, установленный настоящей статьей для мужчин и женщин, не более чем на один год.

В докладе омбудсмена отмечается, что суды в большинстве случаях не учли исключительные случаи и попросту одобряли заявления.

«Статистика показывает, что суды не учли исключительные случаи и попросту одобряли большинство заявлений. По данным Верховного суда РТ, за 2018 год были рассмотрены 2493 дела о снижении брачного возраста», - говорится в докладе.

Как сообщил «АП» судья в одном из районных судов, в основном в судах «одобряют» ранние браки по причине бедности брачующихся.

«В основном, к нам обращаются с просьбой увеличить возраст из-за бедности, когда семьи не могут содержать своих дочерей. Но есть и другие причины, как сиротство, болезни родителей или родственников или в единичных случаях - беременность», - сообщил он.

По его словам, помимо подтверждения причин, которые указаны в заявлении, девочки должны предоставить справку от гинеколога.

«Судя подтверждает причину, удостоверяется, что жизнь девочки после брака улучшится и потом разрешает брак при наличии положительной справки от гинеколога. Т.е. девочки должны проходить медосмотр и предоставить справку, где говорится, что она готова к браку», - сообщил судья.

Юрист Навруз Одинаев отметил, что только в случае, если девочка забеременела после 16 лет, судьи могут дать разрешение на брак.

«Если половой акт произошёл по согласию сторон, когда девочке было больше 16 лет, и в последствии она забеременела, судьи могут дать разрешение на брак. Если сношение произошло до 16 лет, то могут завести уголовное дело»», - пояснил он.

Как правило, исключительными случаями судом могут быть признаны беременность невесты, рождение ею ребенка, фактически сложившие брачные отношения.

Также судом могут быть признаны исключительными любые ситуации, оправдывающие принятие решения о снижении брачного возраста. Безусловным критерием в таких случаях должно являться соблюдение интересов несовершеннолетнего.

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