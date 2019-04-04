Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) встретился с подзащитной в Зангиатинской женской колонии в Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В Твиттере адвоката 1 и 2 апреля публиковались сообщения о том, что швейцарский юрист пытается встретиться с клиентом.

В Генпрокуратуре заявили, что «встреча состоялась 1 и 2 апреля, были созданы все необходимые условия для ее эффективной организации».

«Свидание Гульнары Каримовой с адвокатом прошло в рамках норм, установленных в уголовно-исполнительном законодательстве. То есть, нет каких-либо привилегированных условий», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Между тем, Грегуар Манжа в своем Twitter написал, что не добился от узбекских властей разъяснений об оставшемся Гульнаре Каримовой сроке заключения.

«Вот уже несколько месяцев мы просим узбекские власти объяснить, как они считают оставшиеся дни заключения и что взято за точку отсчета срока наказания. Похищение? Ответа до сих пор не получено», - написал он.

Ранее сообщалось, что Гульнара Каримова была осуждена Ташкентским областным судом по уголовным делам 18 декабря 2017 года на 10 лет лишения свободы. 1 июля 2018 года определением суда наказание было заменено на ограничение свободы на 5 лет. В связи со «злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания» Гульнара Каримова 5 марта переведена из-под домашнего ареста в колонию общего режима. Название пенитенциарного учреждения прежде не разглашалось.

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