Определенная часть Душанбе сегодня, 4 апреля, останется без электричества: его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Как обычно, свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах Р. Набиева, Шапкина, А. Каххарова, 1 мая, а также в микрорайонах Мирзобек, Мавлоно, Гулистон, Бустон, Каратегинская, Хорог, Яккатут, Фалакон, Испечак, Чортут и Навруз.

В течение января, февраля, марта и теперь апреля практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

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