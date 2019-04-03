Вот уже полгода, как в столице Таджикистана функционирует первая в стране экспериментальная школа детского кино, где подрастающее поколение обучают тонкостям кинематографа.
За короткое время дети от 8 до 15 лет сумели не только ознакомиться с кинопроизводством, но и снять 1 авторскую короткометражку и 3 социальных ролика.
«Таким образом, мы хотим привить детям любовь к кино. А еще ищем таланты и помогаем подрастающему поколению уже в раннем возрасте определиться с будущей профессией», - делится автор проекта «Экспериментальная школа детского кино» Искандар Усмонов.
О чем именно дети снимают фильмы, узнайте в нашем очередном сюжете.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ба қирғизҳои осебдида зимни муноқиша дар марз бо Тоҷикистон медал доданианд
«Дар ҳавопаймо дигар ҷой нест»: Utair мусофирони билетдорро ба хатсайри Душанбе-Маскав роҳ надод
БОР ба ҳукумати Тоҷикистон арзонӣ ва беҳбуди дастрасиро ба интернет тавсия дод
Се сол боз корхонаи мусодирашудаи миллиардер Фирташ ба фурӯш намеравад
Наворбардории филм дар бораи таксиронҳои тоҷик дар Ню-Йорку Маскав ва Душанбе
Иҷрои нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ дар ноҳияи Мурғоб
Зани гунаҳкор ба қатли бераҳмонаи шавҳар ба 23 соли зиндон маҳкум шуд
Президенти Алҷазоир билохира ба истеъфо рафт
Сарвазири Тоҷикистон ба шаҳри Тирмиз раҳсипор шуд
Муколамаи САҲА ва Прокуратураи генералӣ дар Душанбе оид ба пешгирии ифротгароии хушунатомез
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста