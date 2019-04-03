Митинг-реквием памяти 18 военнослужащих, погибших в результате аварии вертолета 2 апреля 1999 года на таджикско-афганской границе, состоялся у обелиска на берегу реки Пяндж, разделяющей Таджикистан с Афганистаном.

В мероприятии приняли участие руководство пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, представители посольств РФ и Казахстана в Душанбе, группы пограничного сотрудничества ФСБ России в Таджикистане, руководство района Джайхун, члены общественных и ветеранских организаций, местные жители и родственники погибших.

Прибывшие на митинг участники, по традиции отведав горячие лепешки с медом, направились к обелиску, воздвигнутому на берегу реки Пяндж, сообщает пресс-центр Погранвойск ГКНБ РТ.

Ровно 20 лет тому назад на этом месте рухнул вертолет МИ-8, погибли 18 офицеров и военнослужащих российских погранвойск, охранявших тогда таджикско-афганскую границу. К памятнику возложили венки и красные гвоздики.

"Они выполняли штатное задание по охране южных рубежей СНГ. Тогда ситуация в Афганистане резко обострилась, возникла угроза прорыва талибов. В конце марта того года было принято решение о привлечении авиации для патрулирования границы", - сказал на митинге заместитель командующего пограничными войсками Таджикистана Абдусаттор Шохиен.

Утром 2 апреля 1999 года группа пограничников выдвинулась на разведывательный облет границы. Метеоусловия были удовлетворительными, трасса знакомая, полет проходил в нормальном режиме. На 36 участке пограничной заставы "Ай-Куль" проходила линия электропередачи из Таджикистана в Афганистан. Зацепившаяся за провода хвостом винтокрылая машина потеряла управление и рухнула в воды реки Пяндж. Все произошло в считанные секунды, практически в прямой видимости от погранзаставы. Но шансов остаться в живых ни у кого из находившихся внутри вертолета не было.

"В один миг мы потеряли блестящих офицеров, профессиональных военнослужащих", - отметил Шохиен.

Глава Союза воинов-интернационалистов района Джайхун Александр Моисеев, вспоминая эту катастрофу, отметил, что именно местные жители были первыми, кто поспешил на помощь.

"Во время падения была слышна пулеметная очередь. Мы думали, что произошел прорыв границы, но оказалось, что случилась катастрофа", - сказал он.

По словам Моисеева, наряду с пограничниками и водолазами местные жители также выносили тела погибших, посильную помощь в их поиске оказывали и жители афганского берега реки. Вся поисковая операция длилась 10 суток.

"Мы свято чтим память наших погибших друзей. Каждого мы знали лично. Наша задача - чтобы память о них не исчезла из нашей памяти и не угасла", - добавил он, обращаясь к собравшимся.

Советник посольства России в Таджикистане Иван Бобряшов заявил, что все погибшие были героями.

"Спасибо вам всем, за то, что здесь, вдалеке от России вы бережете и чтите их память. Они отдали жизни, чтобы мы с вами могли сейчас стоять здесь спокойно на берегу неспокойного Пянджа", - добавил он.

Заместитель главы группы пограничного сотрудничества ФСБ России в Таджикистане Владимир Рыжов подчеркнул, что каждый из погибших в той катастрофе "внес свой вклад в охрану границы".

"Имя каждого из них будет вписано в летопись красной строкой", - добавил он.

По завершении официальной части дети из местной школы прочитали стихи, посвященные погибшим пограничникам. Затем заместитель командира 201-й российской военной базы в Таджикистане по религиозно-воспитательной работе отец Роман провел молебен по погибшим, а имам-хатиб местной мечети прочитал суры из Корана.

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