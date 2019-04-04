Сегодня в Душанбе пройдет международный круглый стол на тему «Социальное измерение евразийской интеграции: возможности и перспективы для Республики Таджикистан».
Организаторами мероприятия выступают Фонд развития «Институт Евразийских Исследований», Экспертный клуб «Урал-Евразия» (Екатеринбург), ИАЦ «Евразия-Поволжье» (Саратов) при содействии посольства России в Таджикистане.
В фокусе обсуждения – возможности развития человеческого капитала в условиях интеграционных процессов, проходящих на евразийском пространстве.
В мероприятии примут участие политики, дипломаты, эксперты, представители деловых кругов, ученые, общественные деятели и представители прессы.
Планируется участие глав посольств России, Казахстана, Киргизии и Китая.
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