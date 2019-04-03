История душанбинского автобуса началась в 1929 году - тогда же в Душанбе был пущен первый автобус. Это были обычные американские грузовые автомашины типа «Форд» с оборудованными жесткими сидениями и натянутым сверху тентом. А в 1929 году в Сталинабаде было открыто регулярное автобусное движение по маршруту «Вокзал – город», протяженностью 2,5 километра.
Первые пассажирские автобусы, поступили в Душанбе из Москвы. Это были английские автобусы марки "Лейланд" и советские АМО-3.
С 1934 года два 16-ти местных автобуса марки ГАЗ-03-30 перевозили пассажиров от вокзала до площади им. Путовского. Через два года город получил еще 6 автобусов этой же марки.
В 1938 г. Душанбе получил партию ЗИС-8 , что позволило в 1938-39 годах списать все старые машины марки "Лейланд" и АМО-3.
В начале 1941 года в Душанбе поступили 5 автобусов марки ЗИС – 16. Но с началом войны большинство автобусов были переданы военным: 8 из них были мобилизованы в армию, большая часть остальных обслуживали госпитали, размещенные в Душанбе.
Новые автобусы поступили в Душанбе летом 1948 года. Это были четыре дизельных автобуса марки ЗИС – 154. Вскоре началась их замена на ЗИС-155, первые 10 автобусов поступили в Душанбе в 1952 году.
В начале 60-х в Душанбе начали поступать ЗИЛ -158, ЛАЗ – 690, ПАЗ - 652, их эксплуатация продолжалась вплоть до 1980 года.
В 1971 году из Венгрии были получены сочленённые автобусы Икарус-180, получившие в нашем городе прозвище «гармошка».
После по столичным дорогам ездили «Икарусы-260». Это были самые популярные автобусы в нашем городе на многие годы. Они отличались мягким ходом и комфортом.
В конце сентября 1976 года в Душанбе прибыла первая серийная сочленённая машина Икарус-280 (она вышла на маршруты в октябре 1976 года).
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