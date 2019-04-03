Таджикистану необходимо диверсифицировать производство и экспорт для повышения доходов и экономической устойчивости, считают аналитики Азиатского банка развития.
«Зависимость Таджикистана от узкой экспортной базы и денежных переводов, наряду с растущим торговым дефицитом, приводит к уязвимости экономики страны от внешних экономических потрясений», - говорится в новом «Обзоре развития Азии» - ведущем годовом экономическом издании АБР.
Отмечается, что диверсификация производства и экспорта может повысить доходы и экономическую устойчивость, поддерживая экономический рост в стране.
Авторы обзора советуют Таджикистану изучить возможности для экспорта продуктов, в отношении которых страна обладает сравнительными преимуществами, таких как высококачественная сельскохозяйственная продукция.
«Предоставление фермерам технической поддержки в области маркетинга и создание маркетинговых ассоциаций для достижения эффекта масштаба и снижения операционных издержек может помочь увеличить производство, продажи и, в конечном итоге, экспорт, что повысит доходы сельских жителей», - полагают они.
В отчете также подчеркивается необходимость устранения недостатков в инвестиционном климате, таких как сложные процедуры для открытия бизнеса, дорогостоящие таможенные, транспортные и логистические процедуры, а также слабый доступ к кредитам и налоговое администрирование, не поощряющее частных инвесторов.
Прогнозы
Аналитики АБР прогнозируют рост экономики Таджикистана на уровне 7,0% в 2019 году и 6,5% в 2020 году. В 2018 году рост экономики в стране составил 7,3%.
Эти прогнозы обосновываются в первую очередь ожидаемым снижением капитальных расходов и ростом денежных переводов мигрантов.
Также экономисты АБР объясняют свои прогнозы увеличением объема экспорта за счет дополнительной выработки электроэнергии и улучшении экономических отношений с соседними странами. Негативные риски же риски они связывают со слабым балансом в двух крупных банках и нескольких государственных предприятиях.
Прогнозируется, что в 2019 году инфляция вырастет до 7,5%, что отражает ожидаемую гибкость обменного курса, более высокий потребительский спрос за счет увеличения денежных переводов и, возможно, более быстрое увеличение денежной массы после потенциального второго этапа рекапитализации банков.
В 2020 году инфляция, по прогнозам АБР, достигнет 7,0%.
Напомним, что уровень инфляции в Таджикистане в прошлом году составил 5,4%.
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Кулли ахбор
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barhut2
Для отраслей важно, чтобы росли доходы населения, иначе не будет увеличиваться ни глубокая переработка, ни потребление продукции с добавленной стоимостью. Но населению постоянно повышают тарифы и разные сборы, бизнесу - налоги Падение доходов населения является одним из главных факторов уменьшения структуры потребления. В конечном итоге, страдают все и государство в первую очередь. Пример тому, массовые неплатежи за электроэнергию. Невозврат по банковским кредитам. Уровень жизни, мягко говоря, ужасен. Если сопоставить инфляцию и доходы населения, то первая составляет 10-12% (неофициальная), а вторые — заморожены. Основным источником инфляции остается рост тарифов естественных монополий и на услуги ЖКХ. Есть разные методики оценки, но тарифная составляющая в инфляции доходит до 20–30%. При такой инфляции банковский кредит дешевле 20% получить нельзя. По таким ставкам кредитоваться невозможно. Это относится не только к ипотеке, но и к любому другому делу, к бизнесу. А также фактор зависимости от импортной продукции. Если вы ничего не производите, а большая часть потребления составляет импорт, то при растущем курсе доллара на чёрном рынке (в банках доллара нет) цены на продукты, одежду, автомобили поднимутся.
Многие трудоспособные жители страны не имеют работы, у молодежи нет перспектив, система здравоохранения и школьного образования на грани коллапса. Трудно работать с бедным населением. Экономические неудачи напрямую связаны с неэффективностью администрации в регионах, которые, вместо того чтобы спасать утопающего, вставляют палки в колеса бизнесу, ради собственной наживы. Несмотря на все разговоры об улучшении бизнес-среды, экономические реформы были не более чем пустой болтовней. Капитал и люди не едут в страну, потому что плохо работает государство, которое не защищает инвестиции, не создает понятных правил, не развивает образование, как следствие - низкий уровень или полное отсутствие специалистов. Судиться от наездов рейдеров или чиновников бесполезно и неперспективно. Бизнесу навязываются всевозможные социальные нагрузки и отказываться не рекомендуется. Отсутствуют инвестиции в реальный сектор в стране, т.к. её можно считать недружественной к внешним инвесторам. Коррупция ПОЛНОСТЬЮ захлестнула государство. Экономика сегодня зарегулирована так, что идет к полному ступору.
Послесловие.
Еще в 1960-х Малайзию считали экономически бесперспективной. По объему ВВП это мелкое островное государство было сопоставимо с Гондурасом и Гаити, и по множеству причин от него не стоило ждать успехов. Однако уже в 1996 году страна вышла на третье место в мире в рейтинге глобальной конкурентоспособности, встав в один ряд с США и Сингапуром. Трудовые традиции, сложившиеся в Малайзии, не предусматривали такой же, как у соседей, дисциплины и покорности. Тем не менее транснациональные корпорации-Siemens, Hitachi, Hewlett-Packard, Palo Alto Networks-стали открывать здесь предприятия и, более того, переносить сюда свои научно-исследовательские центры. В 2004-м страна оказалась в тройке самых инвестиционно привлекательных вместе с Индией и Китаем.
Подумайте над этим фактом.
barhut2
.....рост экономики Таджикистана на уровне 7,0%..............
При таком колоссальном росте, почему не видно его плодов? Почему РТ остаётся беднейшим государством в регионе? Почему вечно клянчит деньги на всякие постройки/достройки? Почему 50? населения находятся за чертой бедности? Почему зарплаты граждан, все больше напоминают сдачу? и т.д. и т.п. почему............ А потому, что, может быть, уже хватит ВРАТЬ и начинать заниматься реальными реформами, а не вымыслами?
Socrat3
Ничего не будет меняться, пока к власти не придет Рустам и поголовно не поменяет овощей и фруктов назначенные своим отцом.
barhut Socrat2
Наивный! С какой стати ему что-то менять? Ведь у них и так всё хорошо. Яблоко от яблони недалеко падает.