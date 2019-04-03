В киргизском парламенте сегодня разразилась бурная полемика во время обсуждений недавнего конфликта на границе, сообщает информационное агентство 24.kg.

Депутат Карамат Орозова предложила на заседании Жогорку Кенеша, которое прошло за закрытыми дверями, придать Ак-Саю статус стратегического объекта. Она также попросила наградить медалью «Данк» Мирбека Жураева, Улукбека Жаныкулова и Акылбека Тойчиева, пострадавших во время конфликта на границе, пишет издание.

«Я прошу, чтобы наших граждан, которые без оружия прикрывают границы, государство поддержало материально и морально. Когда мы поехали туда, народ в первую очередь потребовал мира и стабильности. Из-за их отсутствия женщины рожают нездоровых детей и страдают психологическими заболеваниями, надо срочно решить проблему границ», - передаёт её слова агентство 24.kg.

Она также предложила оказать семьям пострадавших во время конфликта материальную помощь в 300 тысяч сомов.

Карамат Орозова попросила усилить пограничную и правоохранительные службы. Депутат потребовала решить вопрос с водоснабжением и поливной водой в местности Ак-Сай, увеличить медперсонал в местном ФАПе и открыть хирургическое отделение, сообает агентство 24.kg.

В Кыргызстане медалью «Данк» награждаются граждане за существенные достижения в государственной службе, производственной, научно-технической, творческой, воспитательной, общественной и благотворительной деятельности.

Напомним, конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошёл 13-14 марта. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. В ходе конфликта погибли двое граждан РТ и более 20 были ранены.

После пятидневных переговоров делегаций двух стран с участием вице-премьеров поставили точку в очередном конфликте на границе.

Насколько известно, в рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.

Согласно соглашению от 2014 года, строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.

Вся история последнего конфликта на таджикско-киргизской границе в нашем сюжете.

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