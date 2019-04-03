Авиакомпания Utair сегодня утром не пустила на рейс Душанбе-Москва 10 пассажиров с билетами на рейс UT804. Мотивировали в компании свои действия тем, что «в самолёте нет мест». О данном инциденте "АП" по телефону сообщил один из пассажиров, которого не пустили на рейс.

Парень оказался из Регара, и, по его словам, с этого города их было четыре человека: двоих на рейс пустили, а двоих - нет.

«Регистрация началась в четыре часа утра, и, чтобы успеть, мы в полночь на такси приехали в Душанбе из Регара. Нас было четверо. Когда мы подошли к стойке регистрации, двоих зарегистрировали, а нам сказали, что в самолёте больше нет мест, и не будут нас регистрировать», - рассказал он.

По его словам, вместе с ними на рейс не были допущены ещё трое жителей Гиссара, и другие пассажиры. В общем, более десяти человек.

«Нам сообщили, что мы полетим следующим рейсом - 4 апреля в 03:30. Записали наши имена и фамилии, забрали наш багаж. Сказали подойти в час ночи для регистрации», - сообщил пассажир.

Он отметил, что билеты были куплены в Москве, и так было не впервые, но никаких проблем не было.

Тем временем, в представительстве авиакомпании Utair в Таджикистане, куда мы обратились за комментариями, «АП» сообщили, что за бортом остались всего четыре пассажира.

«Ежедневно мы выполняем два рейса Душанбе-Москва (Внуково): UT802 в 03:30 и UT804 в 6:00. Вчера по техническим причинам отменили рейс UT802 и отправили пассажиров обоих рейсов рейсом UT804 в 6:00. Таким образом, сегодня четыре пассажира остались за бортом. Они завтра полетят в Москву рейсом UT802 в 03:30», - сообщил Хусейн Усманов, представитель авиакомпании Utair.

На вопрос, готова ли компания компенсировать убытки пассажиров, которые, в конце концов, могли опоздать на стыковочный рейс, к примеру, представитель российской авиакомпании сообщил, что никакой денежной компенсации пассажирам не будет.

"Мы предложили им оплатить проживание в гостинице, обеспечить питанием и обеспечить трансфер на следующий рейс, однако они отказались", - сказал Усманов.

Между тем

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