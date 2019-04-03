Британское издание The Guardian опубликовало статью под заголовком «Выселены без предупреждения: внезапные сносы в Ташкенте вызывают гнев», в которой журналисты описывают обеспокоенность десятков тысяч жителей столицы Узбекистана в связи с массовой кампанией сноса жилых домов в центральных районах города по решению местных властей.



По меньшей мере 10 000 человек были выселены из своих домов в Ташкенте. Дома 30 000 человек также находятся под угрозой в результате реконструкции города, отмечают авторы. Это вызвало беспрецедентный всплеск общественной активности в Узбекистане, - говорится в статье, на которую ссылается CA-NEWS.

В Ташкенте, в котором проживает 2,4 миллиона человек, подавляющее большинство сносов происходит в центре, где цены на недвижимость самые высокие, что приводит к обвинениям в том, что коррумпированные чиновники изгоняют людей из их домов, чтобы разбогатеть на теневых сделках с недвижимостью. Чиновники часто оправдывают снос, заявляя, что земля необходима для «государственных нужд» - это универсальная фраза.

Власти предлагают компенсацию или предоставляют замену жилью для выселенных из их квартир, но по словам жителей, предлагаемые суммы денег часто дешевле стоимости сносимых квартир, а новые дома, предлагаемые взамен, зачастую некачественные, и люди вынуждены оставаться в арендованных квартирах в течение нескольких месяцев, пока строятся их новые квартиры.



«Никто официально не объяснил нам, что это за спешка и почему они не смогли построить нам новые квартиры, прежде чем пытаться нас выселить», - говорит один из жителей Ташкента. Семья в настоящее время находится во временном жилье, ожидая, когда нас переселят.



В октябре, накануне первого государственного визита Мирзиёева в Индию, команда по сносу неожиданно прибыла в жилой район в 21:00 вечера и приказала людям собирать чемоданы. Позже сообщалось, что Мирзиёев ранее обещал Индии, что он предоставит ей землю для более крупного посольства в Ташкенте, и чиновники решили выполнить обещание перед его поездкой в ​​Нью-Дели. Пять месяцев спустя строительство еще не началось. На этом месте теперь остатки десятков домов - кирпичи, осколки стекла и спиленных деревьев. А жители домов разбросаны по всему Ташкенту, пишет The Guardian.

Хотя в Узбекистане запрещены уличные протесты, заинтересованные жители, активисты и независимые журналисты организуют растущую с каждым днём оппозицию кампании по сносу жилых домов в столице.



«Все в Ташкенте обеспокоены тем, что их дома могут быть следующими», - сказала Фарида Чариф, которая открыла группу в Фейсбуке "Ташкент-Снос". «Любой дом может быть снесен без какого-либо предупреждения. Вы можете сидеть дома, и они могут прийти и начать сносить крышу». Хотя правительство Узбекистана ранее, перед началом широкомасштабной кампании по сносу домов заблокировало Facebook, многие люди научились использовать VPN , чтобы обойти запрет.



В январе, после расследования независимой глобальной медиа-платформы Open Democracy, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев признал, что имеет деловые интересы в одной из компаний, участвующих в проекте. Open Democracy также предположила, что у Артыкходжаева могут быть связи с другими компаниями, имеющими интересы в сфере строительства, торговли и инвестиций в проекте Tashkent City.

По мере того как снос набирает обороты, сотни семей, живущих в новых квартирах, построенных компанией, принадлежащей ташкентскому бизнесмену Мухаммадбобуру Ходжаеву, также рискуют потерять свои дома после того, как чиновники постановили, что эти дома построены с нарушением строительных норм. Ходжаев, вложивший миллионы долларов в трехэтажные дома в Ташкенте, отрицает обвинения.



«Чиновники сказали мне, что я не имею права предоставлять квартиры по таким низким ценам», - сказал он. «Они хотят избавиться от меня как от конкурента».



«Все заявления правительства о желании привлечь инвесторов - ложь», - сказал Алексей Волосевич, независимый журналист, который широко освещал снос домов. Какие иностранные инвесторы приедут в страну, где нет никакого уважения к правам собственности?»



После многих лет жизни под строгим режимом большинство людей в Узбекистане по-прежнему боятся противостоять властям. «Люди до сих пор не привыкли требовать с чиновников, а чиновники до сих пор не привыкли к людям, предъявляющим требования. Потребуется много времени, чтобы люди перестали бояться»,- комментирует ситуацию правозащитник Шухрат Ганиев.

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