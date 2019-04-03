Власти Таджикистана вот уже третий год не могут продать принадлежавшую ранее украинскому олигарху Дмитрию Фирташу швейную фабрику «Гулистон Душанбе». Стартовая цена предприятия была снижена, однако покупателей так и не нашлось.

Полный пакет акций предприятия стоит на продаже с декабря прошлого года.

Акции ОАО «Гулистон Душанбе», общим количеством 242 200 штук, планируется продавать одним лотом. Начальная цена лота - 24 млн. 220 тыс. сомони (около $2,6 млн), говорится на сайте Государственного унитарного предприятия по организации продаж госимущества.

Уценили, но не помогло

Принадлежащее Фирташу, а позже конфискованное государством предприятие первоначально пытались продать посредством аукциона в сентябре 2016 года.

Однако потенциальные покупатели не проявили к фабрике интереса, и она повторно была выставлена на продажу в январе 2017 года, а потом, после снижения ее стоимости, еще и в декабре прошлого года.

Стартовая цена полного пакета акций предприятия в сентябре 2016 года и январе 2017 года была установлена в сумме 32 миллиона сомони (свыше $4 млн). Это на 7 млн. 780 тыс сомони больше, чем нынешняя стоимость пакета акций предприятия.

Конфискованное имущество Фирташа

Принадлежащее Дмитрию Фирташу и Хайрулло Саидову (сын находящегося в тюремном заключении экс-министра промышленности Таджикистана Зайда Саидова) предприятие в апреле 2014 года решением экономического суда города Душанбе перешло в собственность государства.

Суд удовлетворил иск Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана о незаконной приватизации предприятия.

После этого акроним и название фабрики были переименованы: Закрытое Акционерное Общество превратилось в Открытое Акционерное Общество, а сама фабрика «Гулистон» получила название «Гулистон Душанбе».

ЗАО «Гулистон» было приватизировано в 2002 году, когда Зайд Саидов был министром промышленности республики. В антикоррупционном ведомстве считают, что Саидов, используя тогда свои должностные полномочия, способствовал незаконной приватизации данного предприятия. Контрольный пакет акций (95%) тогда приобрел украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, а 5% акций - сын Зайда Саидова – Хайрулло Саидов.

Фабрика "Гулистон Душанбе" с сайта novosti.tj

Предприятие имело большие задолженности перед некоторыми банками, в частности, перед Государственным сберегательным банком «Амонатбанк» и находящимся на стадии ликвидации «Фононбанком».

В соответствии с действующим законодательством республики, все эти задолженности вместе с предприятием перешли к государству.

Пионер швейного производства Таджикистана

Фабрика «Гулистон» считается пионером швейного производства Таджикистана: это самое опытное предприятие по производству мужской и женской одежды. Данное предприятие заработало еще в 1933 году.

Фабрика специализируется на выпуске хлопчатобумажных мужских, женских, детских изделий и продукции из джинсового материала (брюки, джинсы, бермуды, жакеты, сорочки, куртки).

В 2004 году предприятие было оснащено усовершенствованным оборудованием, что позволило производить пошив одежды любой сложности.

На сайте предприятия «Гулистон» говорится, что производственная мощность фабрики составляет более 3 миллионов единиц продукции в год.

Отмечается, что предприятие «обладает значительным опытом работы и имеет мощный кадровый состав, что позволяет обеспечивать постоянное сотрудничество с партнерами, стабильную реализацию и хороший спрос на продукцию предприятия».

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