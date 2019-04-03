Журналист Мумин Шакиров снял фильм о трех таксистах из Таджикистана, разместив видеокамеры в их автомобилях. Фильм создан русской службой Радио Свобода при поддержке телеканала "Настоящее Время".

После распада СССР и гражданской войны граждане Таджикистана стали наиболее мобильной нацией на постсоветском пространстве. Из страны уехали более двух миллионов мигрантов, большинство из них живут и работают в России, рассказывает в фильме журналист.

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44-летний Толиб Бахранов остался в Душанбе. Его жизнь – это забота о жене и трех маленьких детишках. После смерти отца Толиб стал главой рода, и теперь он несет моральную ответственность и за младших сестер и братьев.



Фильм Мумина Шакирова будет доступен на сайте "Настоящего времени" до 4 апреля 22:00 мск.

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