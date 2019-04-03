Мургабский район ГБАО за два дня весенней призывной кампании отрапортовал о выполнении плана по призыву новобранцев в ряды Вооруженных сил Таджикистана.

"Мургаб является первым в республике районом, который в нынешний призыв досрочно отрапортовал о выполнении плана призыва", - сообщил "АП" начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана Ориф Нозимиён.

Весенний призыв стартовал в стране 1 апреля и продлится до 31 мая.

В апреле-мае 2019 года будут призваны в армию граждане мужского пола, достигшие ко дню призыва 18-летнего возраста, а также граждане старших призывных возрастов, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Республиканскую комиссию по организации весеннего призыва возглавляет вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим. В состав комиссии вошли представители соответствующих министерств, ведомств, силового блока правительства Таджикистана.

Ежегодно в ряды вооруженных сил Таджикистана, состоящих из мобильных, сухопутных, противовоздушных и военно-воздушных войск, призывается 15-16 тыс. молодых людей в возрасте 18-27 лет, которые не имеют отсрочки или освобождения.

По официальным данным, в стране 600 тыс. молодых людей призывного возраста. 150 тыс. призывников либо освобождены от армейской службы, либо непригодны для её прохождения. Еще примерно 100 тыс., по официальным данным, находятся на заработках за рубежом.

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