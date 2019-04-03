Жительница Душанбе Бунёда Буриева в сентябре 2016 года с целью захвата квартир, принадлежащих своему мужу Элмуроду Бегалиеву, убила его с особой жестокостью.

"Женщина сперва напоила клофелином своего мужа, а когда он был в бессознательном состоянии, нанесла ему несколько ударов камнем по голове", - сообщили «АП» в пресс-центре Генпрокуратуры Таджикистана.

После совершения убийства женщина закопала тело мужа под полом жилого дома.

После, при помощи жителя столицы О. Эгамова, Буриева, подделав документы, продала две квартиры, принадлежащие мужу.

Тело Элмурода Бегалиева было обнаружено в августе 2018 года, и сразу по подозрению в его убийстве была задержана его супруга.

Приговором суда Душанбе Буриева осуждена на 23 года, а ее подельник по продаже квартир Эгамов - к двум годам колонии, отмечает Генпрокуратура.

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