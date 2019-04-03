Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа раскрыл местоположение дочери первого президента Узбекистана в своем Twitter.
"Только что прибыл в Зангиотинскую женскую тюремную колонию № 21. Пытаюсь получить приемлемые условия для встречи с клиентом", – написал адвокат, использовав хештег #Karimova, пишет CA-NEWS.
Позже он выложил в Twitter фото с этой же колонии с хештегом #Каримова и подписал: «Зангиатинская женская колония №21. День 2».
В ночь с 5 на 6 марта генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова решением суда переведена в колонию общего режима.
В заявлении генпрокуратуры отмечалось, что приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Гульнара Каримова была осуждена к 10 годам лишения свободы.
"Проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесённого государству, определением Ташкентского областного суда по уголовным делам от 1 июля 2018 года наказание Г.Каримовой заменено на ограничение свободы на 5 лет. Отбывание наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной Г.Каримовой назначено по месту жительства ее дочери Каримовой Иман.
При этом на осужденную Г.Каримову возложены соблюдать ряд общеустановленных законодательством ограничений, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и Интернет, а также возместить ущерб.
Однако, осужденная Г.Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства вследствие чего была переведена в колонию общего режима", - отмечалось в заявлении.
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