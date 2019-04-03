В состав таджикской делегации, которая сегодня вылетела в Узбекистан, вошли более 40 представителей различных министерств и ведомств республики.

Кроме премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода в состав делегации вошли министр транспорта Худоёр Худоёрзода, министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода, Министр промышленности и новых технологий Заробиддин Файзуллозода, министр сельского хозяйства Иззатулло Саттори.

В узбекском Термезе сегодня, 3 апреля, пройдет заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном.

В правительстве Таджикистана "АП" сообщили, что заседание комиссии, которое должно было состоятся в конце прошлого года, было перенесено по причине того, что на тот период между Ташкентом и Душанбе не было нерешенных спорных вопросов, а отношения двух государств во всех направлениях и сферах динамично развивались.

На предстоящем термезском заседании, в основном, будут обсуждены вопросы развития торгово-экономического, гуманитарного, культурного, научно-технического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.

Основное внимание будет уделено вопросам реализации ранее достигнутых договоренностей между странами.

Напомним, на 12 апреля текущего года назначен визит президента Таджикистана Эмомали Рахмон в Ташкент, где состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

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