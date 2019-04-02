В Душанбе состоялось прощание с артисткой Мушаррафой Касымовой, которая ушла из жизни сегодня ночью после непродолжительной болезни. Ей было 102 года.
С раннего утра в дом артистки на улице Бухоро Душанбе шли тысячи людей. Они спешили отдать последнюю дань уважения любимой и великой артистке.
Среди них были Шамсиддин Орумбекзода - министр культуры, Сами Шариф – председатель района Исмоили Сомони, представители аппарата президента, Комитета по телевидению и радиовещанию, руководители и актёры всех театров, а также друзья, ученики и ученицы, поклонники Мушаррафой Касымовой.
«Дорогая мать до последних дней была с представителями культуры, помогала нам своими советами. Её доброе имя всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах детей, родных, близких, учеников и поклонников. Её образ, как «матери таджикского театра», будет вечным», - отметил на прощальной церемонии министр культуры Таджикистана.
Он также передал родным и близким артистки слова соболезнования от имени правительства и мэрии Душанбе.
Своими соболезнованиями и воспоминаниями о великой артистке поделились ее коллеги и друзья.
“Мы сегодня потеряли очень дорогого для нас человека, актрису, основоположника Таджикского академического театра имени Лохути. Она могла играть любые роли: от драматических до комедийных”, - отметил Носир Хасан, артист театра Лохути.
После джанозы в мечети Каламишкор тело Мушаррафы Касымовой было предано земле на столичном кладбище Сариосиё.
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