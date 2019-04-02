Каждый день мы пользуемся услугами автобусов и маршруток. Эти транспортные средства - самый дешевый и быстрый способ добраться на работу или учебу. Однако качество оказываемых услуг не выдерживает никакой критики.

Есть такие стихийные бедствия, как часы пик, когда маршрутки и автобусы заполнены до отказа, и невозможно туда сесть, частые пробки на основных проспектах, а также перекрытие дорог по разным обстоятельствам. Сколько ни возмущайся, против этих несовершенств бороться бессмысленно.

Однако, кроме этих проблем, есть недостатки, которые действуют на нервы пассажирам общественного транспорта, но которые все-таки можно исправить.

Кондуктор-нахал

Кондукторы раздражают не только пассажиров в салоне, но и стоящих на остановках, даже идущих по тротуару людей своими криками. Приглашая пассажиров, они скороговоркой успевают за доли секунды называть не менее 10 остановок: «Цирк, Султони Кабир, 46-й, Саховат, Корвон» и так далее. Едет маршрутка, до остановки еще метров двести, а кондуктор может спокойно открыть дверь, зазывая девушку на обочине: «Ай, девушка, в Садбарг не хочешь?».

Раздражает, когда в набитой до отказа маршрутке, кондуктор кричит еле стоящим в салоне пассажирам:

«Давайте, подвиньтесь назад, там места много». Как будто там стадион. Действует на нервы также то, когда вам часто забывают вернуть сдачу, и вам приходится напоминать, а еще - часто не находят мелочи для сдачи. У этого типа кондукторов совершенно отсутствует логика: входит человек один, протягивает деньги, а он спрашивает «Один?».

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Так уж заведено в нашем транспорте: давка в нем может довести человека почти до потери сознания, а чтобы доконать его окончательно, как раз и нужен такой тип кондуктора.

Водитель-хам

Как правило, некоторые водители часто заслуживают нареканий своим поведением.

Раздражает, когда водитель останавливает машину часто, на каждом десятом метре, до или после остановки. Очень бесит, когда маршрутка стоит на каждой остановке по 5, а то и больше минут, в ожидании клиентов. Иногда бывает, что вместе с пассажирами заезжает на заправку, что тоже нервирует.

Случается и такое: водитель равняет машину с коллегой на второй полосе, и ведет с ним долгую беседу, как в ни в чем не бывало. На замечания либо не реагирует, либо отвечает грубостью.

Однако, как говорил в свое время Марк Твен, бессознательная грубость – не грубость. Такие водители не осознают, что они невоспитанные, а пассажиры настолько тактичны, что не дают им этого заметить.

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Один мой друг недавно поделился своим наблюдением относительно водителей маршруток.

«Пора их ввести в книгу рекордов Гиннесса, - говорит он. - Потому что, они одновременно могут водить, разговаривать с рядом сидящим пассажиром, помахать рукой встречному коллеге, подобострастно кивать головой, притом, держа обе руки на груди, дорожному патрулю ГАИ, а также отвечать на замечания пассажиров в салоне, разменять купюры своему кондуктору, кроме того, слушая музыку, сделать телодвижения в ее такт».

Пассажир-льстец

Водитель – один, кондуктор тоже. А пассажиров может быть в одной маршрутке тридцать. Естественно, среди них тоже полно людей, которые своим поведением сильно достают. Самый неприятный тип среди них - это подхалимы водителя.

Когда какой-то здравомыслящий человек делает водителю и кондуктору замечание, тут, прежде, чем отвечает водитель, такой пассажир успевает вставить «Им бедным тоже трудно. Надо кормить детей». Обрадованный шофер обязательно похвалит его: «Вот, оказывается, есть люди понимающие, молодец!».

Нелогичные пассажиры

Часто в транспорте приходится сталкиваться с такими людьми, которые останавливают маршрутку, затем спрашивают: «В Корвон едет или нет?». Есть и такие, которые сначала входят, даже устраиваются на сиденье, потом спрашивают: «А какой номер маршрутки?».

Иногда встречается старший по возрасту человек, который впихивает в салон свой мешок.

Другой тип – спешащий куда-то человек. Маршрутка забита до отказа, несмотря на это останавливается, с открытием двери на улицу вываливаются буквально два-три человека, один из них обязательно окажется кондуктором. Он старается вдавливать массу в салон и приглашает нового пассажира. Здравомыслящие люди вежливо отказываются, но обязательно найдется человек, который втискивается в плотный салон. Если он молодой - полбеды, а если пожилой, то кто-нибудь пострается уступить место, создавая столпотворение.

Теснота, телефон и музыка

Люди стоят впритык, толкаются, наступают на ноги и задевают друг друга сумками и рюкзаками. У наших водителей есть привычка резко тормознуть, и тогда стоящий человек от сильной тряски может удариться о соседа. Особенно плохо, когда оказываешься впритык с какой-то женщиной – точно скандала не избежать.

В транспорте больше всего раздражают пассажиры, которые, громко говоря по телефону, всех вокруг посвящают в свою личную жизнь. Если вы пытаетесь перебить их, они либо не обратят на вас внимания, либо руками показывают, мол, не твое дело.

Громкая музыка тоже нервирует: когда выходишь из маршрутки благополучно, в ушах еше долго стоит звон.

Мечта, как позитив

Не смотря на это, мы любим наш общественный транспорт. Особенно чистые и уютные новые автобусы. Маршрутки тоже нужно любить, потому что во время экстремальной езды на них у человека даже с низким уровнем интеллекта начинает развиваться воображение.

Появляются мечты, например, о телепортации. Вдруг она осуществится, и не выходя из дома можно будет оказаться на рабочем месте. Ведь в сказках народ придумал летающие ковры, затем появились самолеты, а поэты-классики изображали волшебное зеркало, которое показывало дальние страны, потом изобрели телевизоры. В древних легендах святые умели общаться с людьми из разных точек мира, вот теперь благодаря мобильным телефонам все мы стали чудотворцами.

Выходит, единственный путь избавиться от нервотрепок в общественном транспорте - придумать такое изобретение, которое заменило бы его.

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