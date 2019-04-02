Bloomberg 2 апреля опубликовал рейтинг 500 миллиардеров мира. В рейтинг вошли люди с состоянием от $4 миллиардов и более, среди них два уроженца Узбекистана, сообщает CA-NEWS.
Алишер Усманов, родившийся в Намангане и в настоящее время проживающий в России, занимает 70-е место в рейтинге. Его состояние оценивается в $16,3 миллиардов. Согласно авторам рейтинга, состояние миллиардера увеличилось за год на $2 миллиарда. В рейтинге прошлого месяца Усманов занимал 68-е место с $15,5 млрд.
Родившийся в Бухаре в 1963 году Искандер Махмудов и возглавляющий сегодня Уральскую горно-металлургическую компанию, занимает 385-е место в рейтинге с состоянием $4,8 миллиардов.
В 2018 году Bloomberg писал, что Искандер Махмудов потерял $2,4 миллиардов и занял второе место среди 14 миллиардеров России.
Основатель и глава сервиса электронной торговли Amazon Джефф Безос занимает в этом году первое место в рейтинге с состоянием в $150 миллиардов. Его состояние выросло за год на $24 миллиарда.
Основатель Microsoft Билл Гейтс занимает второе место в списке. Его состояние оценивается в $101 миллиардов. Третье место занял владелец Louis Vuitton Moet Hennessy, француз Бернар Арно, со $89 миллиардами.
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