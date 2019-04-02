Основатели «Алиф Сармоя», «Армон Апарт Отель», Генеральный директор Fiftyfive Group и юрист о том, как разделять рабочие и дружеские отношения и необходимости документировать права и обязанности.

«Было бы странно начинать бизнес с людьми, которых не знаете»

Финансово-технологическую организацию «Алиф Сармоя» создали три друга - Абдулло Курбанов, Зухуршо Рахматуллоев и Фирдавс Мирзоев.

Абдулло Курбанов считает, что основывать бизнес с друзьями – это нормально:

- Было бы странно начинать бизнес с людьми, которых не знаете. Наличие команды, с которой вы можете поделиться взлетами и падениями, кто может с вами не согласиться и отговорить от принятия глупых решений, очень важно. Да и работать намного проще с людьми, с которыми вы давно знакомы. Но в выборе соучредителей есть и более важные факторы, которые выходят за рамки дружбы: наличие общих ценностей, принципов, целей и стремлений. И если у вас они общие, можно смело начинать процесс.

На вопрос, как правильно выстраивать субординацию с друзьями на работе, Абдулло говорит, что совсем не любит это понятие ни в отношении к партнерам, ни к команде.

Субординацию я ассоциирую с подавлением инициативы, свободомыслия и возможности высказывать свое мнение. В «Алифе» решения принимаются на основе достоинства аргументов, независимо от того, кто приводит их. Разделение ролей и обязанностей основано на степени знаний и опыта в сфере.

- Например, Фирдавс отвечает за юридические вопросы в компании. Но, несмотря на существенную разницу в наших правовых знаниях, когда происходят важные юридические процессы, он знакомит нас со всеми этапами, сценариями и последствиями, и мы принимаем решение вместе.

Если предприниматель не имеет ничего против создания бизнеса с друзьями, то относительно политики в отношении найма друзей и родственников на работу у него совершенно иное мнение.

- С одной стороны, соблюдение строгой меритократии, которая основывается на принципе управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, требует закрывать глаза на социальное происхождения, финансовый достаток, пол и др., но также и на любые отношения, которые вы можете иметь с кандидатом - будь то дружба или родство. Руководствуясь этим правилом, у друга или родственника должны быть равные шансы на работу или повышение по службе.

Абдулло Курбанов Фото из личного архива Курбанова

С другой стороны, по мнению со-основателя «Алиф Сармоя», при принятии на работу и продвижении друга или родственника по службе, социальное давление и психологические факторы слишком велики, чтобы их игнорировать. Может возникнуть соблазн пропустить недостатки в характере кандидата взамен на предполагаемое преимущество лояльности.

Чтобы помочь разобраться в этих нюансах, он поделился некоторыми правилами политики набора персонала из личного опыта.

Во-первых, надо убедиться, что у вас есть объективные инструменты в процессе найма, такие как стандартизированные тесты, которые отфильтровывают кандидатов в начале процесса. Если кандидат не прошел этот тест, вы можете обоснованно противостоять социальному давлению со стороны общих родственников или друзей. Успешная сдача теста должна предоставить кандидату равные права к следующим этапам отбора.

Во-вторых, на этапах собеседования необходимо сообщить команде, что существует ситуация конфликта интересов, и если в ней есть люди, которые могут свободно с вами не соглашаться, нужно дать им возможность принять решение о найме того или иного человека. Наличие людей, которые могут подвергать сомнению ваши решения и могут не соглашаться с вами, является большим преимуществом.

В-третьих, если ваш родственник проходит все этапы отбора, проследите за тем, чтобы родственная связь не дала ему иммунитет или необоснованную лояльность с вашей стороны.

- И это самая сложная часть, - заключает Абдулло.

«В нашем восточном обществе как-то неудобно, поэтому и успешный бизнес не всегда получается»

Предприниматель и владелец гостиницы «Армон Апарт Отель» Зебунниссо Солиева никогда бизнес с родственниками или друзьями не вела, и предпочитает этого не делать в будущем. Она считает, что вести бизнес в партнерстве сложно всегда, даже если вы не состоите в родственных отношениях. У каждого свое видение различных вопросов, так что разногласия могут возникнуть в любой момент:

- В любом бизнесе важно все обговаривать, так сказать, на берегу, и договоренности желательно закрепить юридически оформленными документами.

Но с родственниками заключать договор в нашем восточном обществе как-то неудобно, поэтому и успешный бизнес не всегда получается: на работу накладываются семейные отношения, а в некоторых ситуациях вовлекаются и другие родственники вне офиса. Такие рабочие моменты могут привести к конфликтам, что может негативно сказаться на семейных отношениях.

Зебунниссо Солиева Фото из личного архива Солиевой

Поначалу Зебуннисо помогала развивать семейный бизнес отцу и брату, но спустя определенное время приняла решение сконцентрироваться на собственном бизнесе. Родные поддержали ее решение, и продолжают помогать по сей день: отец - с управлением и является поручителем дочери при получении кредитов, а брат приходит на помощь в самых сложных ситуациях.

- Мы поддерживаем друг друга в деловых вопросах, но у каждого из нас - отдельный бизнес. В целом, я против того, чтобы брать на работу близких родственников.

Во-первых, потому, что с родственников должен быть такой же спрос, как и с других сотрудников и никаких поблажек. И если вы чувствуете, что с этим могут возникнуть проблемы и обиды, лучше воздержаться от привлечения к бизнесу родственников. Все же отношения в семье должны быть важнее бизнеса. Но если с этим проблем нет, то почему бы и нет. Тем более, если родственник - ценный специалист.

Во-вторых, и это если речь идет о детях, нужно дать им возможность и свободу найти себя в этом мире, дать им почувствовать, каково это работать на чужого дядю. И только потом, когда они набьют свои «шишки» и сделают осознанный выбор в пользу семейного бизнеса, а также докажут, что готовы его вести и развивать дальше, можно передавать бразды правления со спокойным сердцем.

«Незнакомых друг с другом людей вообще не бывает, тем более в нашей стране»

У предпринимателя - гендиректора FiftyFive Group Равшана Курбанова был как отрицательный, так и положительный опыт ведения бизнеса с родственниками.

Из положительных - успешный производственный цех, которым он руководит в партнерстве с родственником уже несколько лет.

- Бывают разные ситуации. Например, я поручался за близкого человека, который, в конце концов, меня подводил. Но и в этом случае можно было избежать неудачи, если бы я изначально глубоко проанализировал личные и деловые качества сотрудника, за которого ходатайствовал или решал вести дела, - говорит он.

Равшан Курбанов Фото из личного архива Курбанова

В этой связи Равшан считает, что не бывает хороших или плохих родственников, бывают плохие или хорошие партнеры/коллеги, плохой менеджмент, не договоренность на берегах.

- Принимать на работу родственников, друзей и близких можно. Но существуют позиции, куда их настоятельно не стоит принимать. Например, близкие друг другу люди не должны быть в одном отделе и тем более - вертикально подчиненными друг другу. В то же самое время существуют позиции, куда, наоборот, даже рекомендовано брать «своих», так как в условиях, по крайней мере, восточного предпринимательства, значительно снижаются определенные риски. Я говорю о таких сферах, как безопасность и финансы.

В целом, на западе также существует общепризнанная практика, когда менеджмент приходит со своей командой и за нее несет ответственность. Просто не нужно зацикливаться на внерабочих отношениях с коллегой, который приходится вам родственником, другом, одноклассником, знакомым, соседом или «шогирдом». И если посмотреть на вопрос через призму пяти рукопожатий, то незнакомых друг с другом людей вообще не бывает, тем более в нашей стране. Но должны существовать правила и регламент. Процессом должны управлять не люди, а общепризнанные правила и процедуры. Если кто-то не соблюдает их, то он выпадает из общего процесса и реагировать на это необходимо также по регламенту, считает Курбанов.

Между тем

Навруз Одинаев, юрист компании «Химоя», рассказал, как грамотно оформить бизнес с родственниками

- Существует несколько форм видения бизнеса. Наиболее популярные – ИП (индивидуальный, или как говорят в народе, ЧП) и ООО (Общество с ограниченной ответственностью). В первом случае сложно делить бизнес, так как ИП не имеет уставного капитала и регистрируется на одного человека.

Соответственно, бизнес не может иметь долей. При ООО несколько человек могут вложить средства и усилия, чтобы создать бизнес. В этом случае они обязательно должны заключить учредительный договор и утвердить Устав организации. В этих документах предусматривается, какая доля в бизнесе у кого будет.

Навруз Одинаев

Учредители не обязательно должны работать в ООО. Но если они работают, то получают заработную плату как остальные работники в соответствии со штатным расписанием компании. Учредители ООО обязаны проводить ежегодные собрания учредителей. В случае, если за минусом всех расходов компании остались средства, учредители могут разделить их в соответствии с долями.

В случае продажи, ликвидации компании учредители также могут соразмерно со своими долями получить стоимость от общей суммы сделки.

Допустим, при создании бизнеса два брата создали ООО и скинулись по 10 000 сомони. То есть уставной капитал компании, в общем, составлял 20 000 сомони и их доли были распределены 50 на 50. При ликвидации компании или ее продажи через, скажем, пять лет, компания уже стоит 100 000 сомони. Они компанию могут продать и получить по 50 000 сомони каждый. Конечно, оплатив налоги.

В случае, если они заранее не предусмотрели эти моменты и создали компанию на имя только одного из братьев со 100% капитала, то у второго брата шансы что-то получить будут нулевыми.

Важно знать, что компания считается совместно нажитым имуществом супругов. Если муж владеет 100% доли ООО и разводиться с женой, то супруга имеет право на 50% доли мужа. И наоборот.

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